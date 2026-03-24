Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tiếp Cao ủy Liên minh Châu Âu

(Ngày Nay) - Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có cuộc tiếp Cao ủy Jozef Síkela đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ toàn cầu Việt Nam - EU (GGBIF).

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc hoan nghênh chuyến thăm của Cao ủy Jozef Síkela; đánh giá cao GGBIF lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, coi đây là bước triển khai cụ thể, thiết thực khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU vừa được thiết lập vào tháng 1/2026.

Nhấn mạnh vai trò và vị thế của Liên minh Châu Âu với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đi đầu trong việc thúc đẩy các xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng và thương mại tự do, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các sáng kiến của EU vì phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là Sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” (Global Gateway).

Phó Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV cùng những thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện 02 mục tiêu 100 năm với các phương hướng và biện pháp cụ thể, tập trung vào 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông suốt, đặc biệt là mạng đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay…; phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn…

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam – EU, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ, việc cụ thể hóa các thoả thuận thông qua những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, trong đó có GGBIF hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho hợp tác hai bên.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Cao ủy quan tâm, phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Global Gateway tại Việt Nam, tăng cường hợp tác phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp EU đầu tư vào những dự án lớn tại Việt Nam, trong đó có đầu tư vào các Trung tâm tài chính quốc tế vừa được thiết lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua đó góp phần tăng cường hợp tác kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của EU.

Cao ủy Jozef Síkela bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và đồng chủ trì GGBIF lần đầu tiên; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ EU - Việt Nam, đặc biệt là việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa EU và Việt Nam; cho biết tháp tùng ông trong chuyến thăm có nhiều quan chức cấp hoạch định chính sách và nhiều doanh nghiệp quan trọng của EU, trong đó có Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB); ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của EU quan tâm hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, kết nối giao thông, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, số và tuần hoàn…

Nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Chính phủ, Cao ủy Síkela khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN; cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, Việt Nam là đối tác rất tin cậy, hai bên chia sẻ nhiều giá trị về phát triển bền vững, phát triển con người; đã giảm 99% mức thuế quan để tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại; hai bên cần tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế xanh, số và tuần hoàn…

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ quan hệ mới, qua đó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực cũng như trên thế giới.