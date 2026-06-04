Triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines

(Ngày Nay) - Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng, Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vừa ký kết.

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Romeo Brawner Junior, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Qua đó thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12/7/1976-12/7/2026).

Vui mừng chứng kiến kết quả hợp tác tốt đẹp, ngày càng sâu rộng giữa hai nước, nhất là về chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế-thương mại, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt vai trò đầy trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Lực lượng vũ trang Philippines tổ chức thành công nhiều hội nghị quân sự-quốc phòng ASEAN năm 2026, đóng góp quan trọng cho sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, Đại tướng Romeo Brawner Junior thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang về kết quả hội đàm trước đó với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Romeo Brawner Junior nhấn mạnh, việc hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng là cơ sở để tăng cường quan hệ trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận kết quả hợp tác tích cực giữa Quân đội hai nước thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện, hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng, Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vừa ký kết; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác./.