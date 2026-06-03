Đảng bộ Chính phủ nâng cao hiệu lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

(Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân...

Chiều 3/6, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; đại diện các Ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương.

Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ đối với đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2026 và cả nhiệm kỳ; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, trong gần 2 tháng vừa qua, ngay sau khi có các Quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, bầu và phê chuẩn của Quốc hội, bổ nhiệm của Chủ tịch nước, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, các Đảng ủy bộ, cơ quan trực thuộc đã bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khoa học, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ Bộ, cơ quan đã xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Đề án được giao năm 2026 cơ bản đáp ứng chất lượng, tiến độ; đã tham mưu trình, tham gia ý kiến theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội về các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, báo cáo, chương trình, luật, pháp lệnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các cơ quan trong thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc quan trọng nhưng đã nỗ lực, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong toàn Đảng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động, khẩn trương xây dựng các dự thảo, báo cáo trình Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành. Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, Hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; đề nghị Văn phòng Đảng ủy Chính phủ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến; rà soát đối chiếu thật kỹ với các Quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ và Quy chế mẫu; bảo đảm Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ là cơ sở chính trị, là tiền đề quan trọng, được ban hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đặc thù tổ chức, hoạt động, mối quan hệ công tác của Đảng bộ Chính phủ, của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân, cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu lực, hiệu quả. Văn phòng Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm Quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp, đồng bộ với Quy chế làm việc của Chính phủ, thiết lập cơ chế vận hành tổ chức bộ máy, hoạt động, lề lối làm việc khoa học, phối hợp nhịp nhàng, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của Đảng ủy Chính phủ, của Chính phủ.

Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ của Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và bám sát Báo cáo kết quả kiểm tra, nhất là những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chỉ ra với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy trực thuộc để hoàn thiện, trình ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: Kiểm tra, giám sát phải là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng bộ hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, là yếu tố bảo đảm mọi chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn tại Đảng bộ Chính phủ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác đảng; ưu tiên việc phát hiện, biểu dương, bảo vệ, đề xuất khen thưởng những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tích cực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, có chế tài mạnh, rõ, xử lý nghiêm những trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các tồn tại, khơi thông các điểm nghẽn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải đi đầu, chủ động trong công tác chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, khai thác dữ liệu liên thông, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu để bảo đảm khách quan, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng.

Về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 đặt ra rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường; nhấn mạnh yêu cầu kịp thời, thường xuyên rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá, cập nhật kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Đặc biệt, yêu cầu rất cao của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện, giao trách nhiệm chỉ đạo cho các đồng chí lãnh đạo, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp và bảo đảm có kế hoạch để giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, triển khai Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng, củng cố cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Quy định, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương vừa mới ban hành, các quy chế, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ, rà soát, cập nhật, bổ sung các Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ trực thuộc đã ban hành, tăng tính cụ thể, tính khả thi, tính hiệu quả; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng, có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình các đề án, đặc biệt là với Đề án “Sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Đề án “Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai”.