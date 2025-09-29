Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế

(Ngày Nay) - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi Moskva (Moscow) “tỉnh dậy và chấp nhận thực tế”, cho rằng Liên bang Nga chẳng có “gì đáng kể để khoe” về nỗ lực quân sự trong xung đột Ukraine.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 28/9, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu này phụ hoạ cho quan điểm mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã thay đổi giọng điệu về vấn đề xung đột Nga-Ukraine khi tuyên bố Kiev có thể đánh bại Moskva.

Theo RT, trong nhiều tháng, Washington vẫn khẳng định Kiev sẽ phải từ bỏ một số yêu sách lãnh thổ thì một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian với Moskva mới có thể tiến triển.

Tuy nhiên, báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 26/9 cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 23/9, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Ukraine “đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình trong hình hài ban đầu” với sự hỗ trợ từ châu Âu.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn gọi Liên bang Nga là một “con hổ giấy”, đồng thời khuyến nghị Ukraine nên hành động ngay lúc này khi Liên bang Nga đang đối mặt với những khó khăn kinh tế.

Khi được hỏi vào ngày 25/9 rằng liệu ông có còn tin Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Đúng, họ có cơ hội.”

Theo tường thuật của The Wall Street Journal, sự thay đổi quan điểm của ông Trump về khả năng Ukraine đánh bại Liên bang Nga diễn ra sau các báo cáo từ giới chức Mỹ về tình hình chiến trường hiện tại và khả năng một cuộc phản công mới của Ukraine trong tương lai.

Trong khi Kiev và một số quan chức châu Âu hoan nghênh sự thay đổi trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ, những người khác lại xem đây là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng muốn giảm mức độ can dự và chuyển trách nhiệm chiến tranh sang châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance kêu gọi Moskva ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ “tiếp tục làm việc vì hòa bình, và chúng tôi hy vọng người Nga thực sự tỉnh dậy trước thực tế trên chiến trường”, đồng thời lặp lại phần lớn lập luận gần đây của Trump.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các lực lượng của Liên bang Nga đã “thực sự bị chững lại” và “không có nhiều lãnh thổ mới để chứng minh” cho những nỗ lực của mình, trong khi nền kinh tế Liên bang Nga bị cho là “đang khốn đốn”.

RT cho biết thêm Moskva nhiều lần tuyên bố họ luôn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình bất kỳ lúc nào, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc cuộc xung đột và tôn trọng thực tế trên chiến trường. Điều này bao gồm cả quy chế của những vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine đã gia nhập Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trái ngược với các tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump và “phó tướng” Vance, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 25/9 báo cáo rằng chỉ tính riêng trong năm nay, quân đội nước này đã kiểm soát thêm 4.700 km² và 205 khu định cư.

Nền kinh tế Liên bang Nga cũng đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong vài năm qua bất chấp áp lực từ các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

GDP của nước này tăng 4,1% vào năm 2023 và 4,3% vào năm 2024. Mặc dù dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm nay, nhưng kinh tế Liên bang Nga vẫn được kỳ vọng tăng 2,5%.

Trước đó, theo hãng tin Reuters ngày 25/9, khi trả lời phỏng vấn của đài RBC Radio, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng: “Tổng thống Trump đã nghe phiên bản sự việc từ phía ông Zelensky. Và rõ ràng ở thời điểm này, chính phiên bản đó là lý do cho đánh giá mà chúng ta vừa nghe”.

Ông Peskov khẳng định quân đội Liên bang Nga đang đạt được bước tiến ở Ukraine, nơi mà ông nói họ đang tiến lên một cách thận trọng có chủ đích.

Ông Peskov cũng gạt đi bình luận của Tổng thống Trump rằng Liên bang Nga là một “con hổ giấy”, và nói rằng Liên bang Nga là một con gấu chứ không phải hổ, và “không hề tồn tại một con gấu giấy nào cả”.

Ông Peskov khẳng định: “Liên bang Nga vẫn duy trì khả năng chống chịu. Liên bang Nga vẫn duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô”, đồng thời cho biết thêm: “Đúng là Liên bang Nga đang gặp một số căng thẳng và vấn đề trong nhiều lĩnh vực kinh tế, vốn tất yếu gắn với vô số các hạn chế, lệnh trừng phạt và vân vân mà chúng tôi phải đối mặt, cùng với biến động kinh tế toàn cầu. Không chỉ riêng lệnh trừng phạt”.