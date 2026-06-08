Phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào

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(Ngày Nay) - Chiều 7/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp sang Việt Nam dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào

Đồng chí Lê Hoài Trung cảm ơn và đánh giá cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã cử đoàn đại biểu do đồng chí Bounleua Phandanouvong dẫn đầu tham dự và phát biểu tại Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, thể hiện sự coi trọng quan hệ hai đảng, hai nước cũng như cam kết thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, cho rằng Tọa đàm sẽ giúp thúc đẩy hợp tác và đoàn kết giữa các chính đảng khu vực Đông Nam Á, bày tỏ tin tưởng Tọa đàm sẽ thành công tốt đẹp; khẳng định Đảng và Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt sau khi hai bên ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào và các dự án quan trọng giữa hai nước; chuẩn bị chu đáo các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; phối hợp tổ chức Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, góp phần tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

PV
Lào Việt Nam thỏa thuận cấp cao

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