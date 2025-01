Phỏng dựng nhiều nghi lễ tái hiện Tết Nguyên đán tại Hoàng thành Thăng Long

(Ngày Nay) - Ngày 21/1 theo giờ địa phương, các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo và các nhóm bảo vệ quyền dân sự đã đồng loạt khởi kiện nhằm ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Ngày Nay) - Chiều 20/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an.