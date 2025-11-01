Photo Hanoi’25 – Khi Thủ đô sống cùng hơi thở nhiếp ảnh

(Ngày Nay) - Sáng 1/11, tại Không gian nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 chính thức khai mạc, mở đầu cho một tháng Thủ đô sống trọn trong nhịp điệu của nghệ thuật thị giác. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, là hoạt động văn hóa trọng điểm khép lại năm 2025 với tinh thần giao lưu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Được khởi xướng năm 2021, Photo Hanoi đã dần trở thành biennale nhiếp ảnh quốc tế có uy tín trong khu vực, nơi nghệ sĩ và công chúng gặp nhau qua ngôn ngữ hình ảnh. Năm nay, bước sang mùa thứ ba, sự kiện được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, quy tụ hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia, cùng sự tham gia của 25 tổ chức chuyên môn quốc tế.

Trong suốt một tháng diễn ra liên hoan, người yêu nghệ thuật sẽ được chiêm ngưỡng 22 triển lãm cá nhân và nhóm, song hành với 29 hoạt động bên lề như tọa đàm, hội thảo, chiếu phim, ra mắt sách, workshop, tour nghệ thuật và các trải nghiệm thực hành nhiếp ảnh – tất cả đều mở cửa tự do cho công chúng.

Phát biểu khai mạc, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, khẳng định Photo Hanoi ’25 không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác văn hóa bền chặt giữa Hà Nội và Cộng hòa Pháp, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và lan tỏa các giá trị nhân văn qua ngôn ngữ nhiếp ảnh. Bà nhấn mạnh:

“Photo Hanoi ’25 là cầu nối giúp nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận các phong cách sáng tạo mới mẻ đến từ Việt Nam và thế giới, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thủ đô và lan tỏa giá trị nhân văn của nhiếp ảnh", bà Hương nhấn mạnh.

Bà cũng điểm lại chặng đường hợp tác hiệu quả giữa Hà Nội và Pháp, từ các dự án giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học cho đến Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp tổ chức tại Hà Nội năm 2023. Theo bà, những hoạt động đó không chỉ giúp thắt chặt quan hệ song phương, mà còn đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker, gọi Photo Hanoi ’25 là “một biennale tôn vinh nhiếp ảnh như một ngôn ngữ phổ quát của nhân loại”. Theo ông, nhiếp ảnh có khả năng vừa lưu giữ khoảnh khắc, vừa mở ra vô số góc nhìn mới, giúp con người kết nối mà không cần ngôn từ.

Chia sẻ với Ngày Nay, ông Baker cho biết: “Photo Hanoi đã phát triển từ một ý tưởng mang tầm nhìn sâu sắc thành một phong trào văn hóa, thắp sáng thành phố bằng những bức ảnh, câu chuyện và cảm xúc mà mọi người cùng chia sẻ. Đây là nơi nghệ sĩ và công chúng gặp gỡ, nơi phố phường và di sản trở thành phòng triển lãm mở – và chính Hà Nội vừa là sân khấu, vừa là chủ thể của nghệ thuật".

Ông cũng cho rằng Photo Hanoi năm nay phản ánh tầm nhìn của Hà Nội với tư cách Thành phố Sáng tạo của UNESCO, nơi sáng tạo không chỉ tồn tại trong các bảo tàng hay thiết chế nghệ thuật, mà len vào đời sống đô thị, “được sống, được trải nghiệm và được lan tỏa”. Theo ông, “sự kiện này minh chứng cho những giá trị có thể được kiến tạo khi nghệ sĩ, cộng đồng, chính quyền và các đối tác quốc tế cùng chung tay xây dựng một không gian văn hóa sống động, cởi mở và bao trùm".

Mở màn cho chuỗi triển lãm năm nay là “Hoài niệm về những thành phố”, do giám tuyển Nguyễn Thế Sơn thực hiện. Ông gọi triển lãm là một “trạm trung chuyển nghệ thuật”, nơi 19 thành phố trên thế giới cùng đối thoại qua câu chuyện của 30 nghệ sĩ. Không nhằm khắc họa chân dung người sáng tạo, triển lãm tập trung phác họa “chân dung của thành phố” – những ký ức, vết tích, nhịp sống đô thị được tái hiện qua ống kính nhiếp ảnh.

Với quy mô mở rộng cả về không gian lẫn cách tiếp cận, Photo Hanoi ’25 hứa hẹn đưa Hà Nội bước vào “một tháng ăn ngủ cùng nghệ thuật”. Từ những triển lãm đậm tính khái niệm đến các hoạt động tương tác cộng đồng, sự kiện góp phần định hình hình ảnh Thủ đô như một điểm đến sáng tạo của châu Á, nơi nghệ thuật không chỉ được trưng bày mà còn được sống, được cảm, và được chia sẻ.

Không dừng ở việc tôn vinh nhiếp ảnh, Photo Hanoi ’25 cũng khẳng định vai trò của nghệ thuật như chất keo gắn kết con người và đô thị, mở ra không gian đối thoại rộng hơn giữa Việt Nam và thế giới – qua ánh sáng, qua ký ức, và qua những khung hình biết kể chuyện.

Từ ngày 1 đến 30/11, biennale Photo Hanoi ’25 mang đến gần 50 hoạt động triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm nhiếp ảnh trải khắp thành phố. Hơn 170 nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế sẽ cùng chia sẻ góc nhìn về con người, đời sống và xã hội qua ngôn ngữ hình ảnh. Các buổi trò chuyện, tọa đàm mở ra đối thoại sâu sắc về vai trò của nhiếp ảnh và nghệ sĩ nhiếp ảnh trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham gia các hoạt động thực hành nhiếp ảnh phong phú – từ chụp ảnh analog, kỹ thuật bảng ướt (wet plate) đến chụp ảnh bằng điện thoại – tạo nên trải nghiệm đa tầng giữa truyền thống và hiện đại. Toàn bộ thông tin và lịch sự kiện được cập nhật trên trang Facebook chính thức của Biennale Photo Hanoi. Một số địa điểm tiêu biểu diễn ra triển lãm bao gồm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Long Biên Art Fair, Casa Italia, Matca, Hội quán Quảng Đông (22 Hàng Buồm), Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông)...