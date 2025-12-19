Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Ngày 19/12, tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ- LRT) đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức được khởi công tại Phú Quốc. Kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC, tuyến tàu điện nhẹ không chỉ nâng cao năng lực của Phú Quốc trong công tác tổ chức APEC 2027, mà còn mở ra một giai đoạn mới về phát triển hạ tầng và không gian đô thị đặc khu.
Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại An Giang. Cũng trong buổi lễ, đặc khu Phú Quốc đã khởi công 3 công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC gồm: Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2, Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh, Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027 ảnh 1
Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027 ảnh 2

Phối cảnh tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc

Hiện Sun Group là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị LRT, đánh dấu bước tham gia sâu hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Khi dự án được vận hành, Phú Quốc cũng sẽ trở thành thành phố đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hình thức giao thông đô thị hiện đại này.

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027 ảnh 3
Ông Trần Minh Sơn - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ về dự án

Dự án nằm trên trục đường tỉnh ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và chất lượng cao. Tuyến LRT có chiều dài 17,59 km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC. Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70–100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến LRT còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trung tâm hội nghị APEC. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần định hình một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực vận hành của những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như Singapore hay Dubai.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc Sun Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.