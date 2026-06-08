Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi hành bằng chuyên cơ riêng từ Bắc Kinh. Tháp tùng ông trong chuyến công du có Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ; Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Chuyến thăm cũng diễn ra khoảng 9 tháng sau cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa lãnh đạo hai nước, khi ông Kim Jong Un tới Bắc Kinh tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9/2025. Trong bài viết đăng trên trang nhất báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 8/6, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới", mở ra những cơ hội phát triển cũng như những nhiệm vụ mới trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp. Ông nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách nhất quán của Bắc Kinh. Theo ông, hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia láng giềng xã hội chủ nghĩa.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có 6 cuộc gặp trong những năm gần đây, qua đó duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ và cùng định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ vẫn "bền chặt và không thể phá vỡ" bất kể tình hình thế giới thay đổi ra sao. Theo ông, nền tảng của mối quan hệ này được xây dựng trên lý tưởng xã hội chủ nghĩa chung, sự ủng hộ lẫn nhau về chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội.

Bên cạnh quan hệ song phương, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cùng bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông đồng thời thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự hơn và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm, cùng có lợi cho các quốc gia.

Báo giới Hàn Quốc nhận định những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc tiếp tục coi Triều Tiên là đối tác chiến lược quan trọng, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á và cạnh tranh giữa các cường quốc đang có nhiều biến động. Theo báo chí Hàn Quốc, các nội dung trọng tâm của cuộc hội nghị cấp cao Trung – Triều tại Bình Nhưỡng lần này sẽ bao gồm việc thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

PV
Trung Quốc Triều Tiên quan hệ song phương

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
(Ngày Nay) - Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
(Ngày Nay) - Chính phủ Indonesia khẳng định việc xử lý hiệu quả cuộc khủng hoảng rác thải quốc gia là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu công bằng khí hậu, đồng thời giảm thiểu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng.
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền Đông CHDC Congo và khu vực lân cận.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.