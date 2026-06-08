AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông

(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Cảnh sát Dubai cho biết, hệ thống quản lý giao thông hiện đại của lực lượng này liên tục phân tích dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm lưu lượng phương tiện, tốc độ di chuyển và các mô hình lưu thông trên đường.

Dữ liệu trực tiếp được kết hợp với các số liệu lịch sử để xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hoặc các xu hướng vi phạm giao thông đáng chú ý. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể triển khai các biện pháp phòng ngừa khi có nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Ngoài ra, khi hệ thống ghi nhận tình trạng phương tiện thường xuyên chạy quá tốc độ tại một khu vực nhất định, cơ quan chức năng có thể tăng cường lắp đặt radar hoặc triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp.

Cũng theo Cảnh sát Dubai, nhiều công nghệ thông minh khác cũng đang được sử dụng để giám sát và xử lý vi phạm giao thông, trong đó có các hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ trên đường và các nền tảng AI có khả năng theo dõi hành vi lái xe theo thời gian thực. Các hệ thống này liên tục học hỏi và cập nhật dữ liệu mới, cho phép mở rộng phạm vi ứng dụng đối với nhiều loại vi phạm khác nhau. Công nghệ cũng được sử dụng để phát hiện các phương tiện gây tiếng ồn quá mức hoặc làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng.

Không chỉ hỗ trợ xử lý vi phạm, các công cụ phân tích dữ liệu còn hỗ trợ việc điều phối giao thông trong những sự kiện lớn. Thông qua việc đánh giá hành vi người lái và xu hướng lưu thông, cơ quan chức năng có thể dự báo nguy cơ ùn tắc, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và tối ưu hóa dòng phương tiện trên toàn thành phố.

Các đội tuần tra của Cảnh sát Du bai hiện được kết nối trực tiếp với mạng lưới camera, hệ thống giám sát và trung tâm chỉ huy, giúp lực lượng chức năng nhận được thông tin tức thời về tai nạn, vi phạm hoặc tình trạng ùn tắc giao thông, từ đó có thể phản ứng nhanh hơn trước các sự cố, xác định những điểm nóng cần được ưu tiên xử lý.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, Cảnh sát Dubai nhấn mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện an toàn giao thông. Theo cơ quan này, việc kết hợp giữa tuyên truyền và xử phạt mang lại hiệu quả cao hơn trong việc hình thành thói quen lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông.

Việc ứng dụng AI trong giao thông là một phần trong chiến lược chuyển đổi Dubai thành đô thị thông minh, nơi nhiều dịch vụ công được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ tự động hóa.