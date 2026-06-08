Người trẻ “chạm” hồn cốt Kinh bắc

Linh Uyên In bài viết
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(Ngày Nay) - "Trạm Kinh Bắc" là sự kiện trải nghiệm văn hóa đa giác quan do sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức ngày 7/6/2026 tại Hà Nội.
Người trẻ “chạm” hồn cốt Kinh bắc

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu cùng nghệ nhân, "Trạm Kinh Bắc" không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa Bắc Ninh theo cách gần gũi, sinh động mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm của người trẻ đối với các giá trị di sản truyền thống trong đời sống đương đại.

Tham gia chương trình, du khách được khám phá những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản Bắc Ninh qua bốn trạm chính: Trạm ký ức xưa; Trạm làng nghề xưa; Trạm vị Kinh Bắc và Trạm âm vang quan họ. Mỗi "trạm dừng" là một lát cắt văn hóa được các bạn trẻ tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, góp phần kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay và lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng.

Làng nghề xưa là một trong những trạm thu hút đông đảo người tham gia nhất, đặc biệt là các bạn trẻ. Tại đây, họ có cơ hội được "hóa thân" thành những nghệ nhân làng nghề truyền thống với những hoạt động thú vị: làm hương đen làng Chóa, in tranh đông hồ, têm trầu cánh phượng...

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Các bạn trẻ thích thú làm hương đen Làng Chóa - Bắc Ninh. Ảnh: BTC

“Mình cảm thấy rất vui khi được hướng dẫn làm tranh đông hồ. Được sờ vào giấy dó, in màu lên giấy bằng ván gỗ, cảm giác vừa hồi hộp vừa tự hào” - Bạn Trường Lâm thích thú chia sẻ về trải nghiệm làm tranh đông hồ tại sự kiện.

Bên cạnh không gian trải nghiệm văn hóa đa giác quan, Trạm Kinh Bắc còn mở ra cơ hội giao lưu, đối thoại văn hóa truyền thống giữa các bạn trẻ và những nghệ nhân khách mời: NSND Thúy Hường, NSUT Trung Kiên và Nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ Nguyễn Đăng Hiếu.

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NSND Thúy Hường và NSUT Trung Kiên trong buổi giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: BTC

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu cùng nghệ nhân, "Trạm Kinh Bắc" không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa Bắc Ninh theo cách gần gũi, sinh động mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm của người trẻ đối với các giá trị di sản truyền thống của dân tộc.

Linh Uyên
Bắc Ninh Trạm Kinh Bắc văn hoá Việt

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