PV GAS được chấp thuận đầu tư Kho cảng LPG quy mô lớn tại Hải Phòng

(Ngày Nay) - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 13/03/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng tại đảo Cái Tráp (sau đây gọi tắt là “Dự án”) . Dự án do Tổng công ty Khí Việt Nam ( PV GAS) làm chủ đầu tư, nhằm xây dựng hạ tầng nhập khẩu, tồn trữ và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ thị trường khu vực miền Bắc.

Dự án được triển khai tại khu vực đảo Cái Tráp, thuộc phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, khu vực trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của Hải Phòng. Vị trí này có lợi thế kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển và các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và trung chuyển nguồn LPG phục vụ thị trường.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, dự án có tổng vốn khoảng 7.511 tỷ đồng (tương đương khoảng 294 triệu USD), với thời hạn hoạt động 30 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến đưa vào vận hành từ quý III/2028.

Theo thiết kế sơ bộ, Kho cảng PV GAS Hải Phòng có sức chứa khoảng 60.000 tấn LPG, gồm 02 cầu cảng hàng lỏng/khí có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT. Hệ thống kho cảng được thiết kế để tiếp nhận LPG nhập khẩu bằng tàu trọng tải lớn, sau đó phân phối đến thị trường thông qua tàu nhỏ hoặc phương tiện vận tải đường bộ.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực nhập khẩu, tồn trữ và phân phối LPG của PV GAS tại khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của thị trường, đồng thời nâng cao khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định cho các khách hàng công nghiệp và dân dụng.

Bên cạnh đó, việc hình thành kho cảng LPG quy mô lớn tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp, logistics và dịch vụ năng lượng của khu vực. Đồng thời, dự án còn tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động trong giai đoạn xây dựngvàtrên 100 lao động trong giai đoạn vận hành, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và khu vực lân cận trong thời gian tới.

Với quy mô đầu tư lớn và vị trí chiến lược trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, dự án tiếp tục khẳng định định hướng của PV GAS trong việc phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại, từng bước nâng cao năng lực cung ứng và đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế.