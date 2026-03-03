PV GAS đảm bảo nguồn cung LPG và LNG trong bối cảnh chiến sự Trung Đông

(Ngày Nay) - Chuẩn bị trước cho những biến động chính trị tại khu vực Trung Đồng và toàn cầu, PV GAS đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn cung LPG và LNG trong thời gian sắp tới.

Theo đó, đối với LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong tháng 3/2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu LNG (mỗi chuyến ~70,000 tấn từ Qatar thời điểm trước xung đột và từ Đông Nam Á) ở mức giá cạnh tranh (so với thời điểm hiện tại, giá đã tăng 50%) và đang tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến thứ 3.

Khả năng đảm bảo cung ứng như sau: Tồn kho khả dụng hiện tại đạt ~15.000 tấn LNG. Với các chuyến hàng nhập khẩu đã thu xếp thành công, PV GAS đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026. Từ tháng 5/2026, PVGAS tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu. PV GAS sẽ bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhằm huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, tình hình hiện tại, nguồn LPG tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông. Sự kiện chiến tranh tại Trung Đông vừa qua đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp khí, PVGAS đã chủ động triển khai các giải pháp: Tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông; Cân đối nguồn hàng nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài; Tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ (dự kiến tăng 5% sản lượng khi cung cấp cho thị trường); Tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng (đã triển khai từ 2023) để khách hàng có thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG thay thế cho LPG khi cần.

Với các giải pháp trên, PV GAS vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian sắp tới.