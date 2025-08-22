PVcomBank hỗ trợ nhân dân Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Wipha)

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 09/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Wipha) gây ra. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An .
PVcomBank hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất
PVcomBank hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất

Trong những ngày cuối tháng 7/2025, cơn bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ đã vào các các tỉnh Bắc Trung Bộ gây ra nhiều thiệt hại, trong đó Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: 4 người chết, gần 7.500 căn nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng, 3 cầu treo bị cuốn trôi, nhiều khu vực bị chia cắt và cô lập hoàn toàn, hàng ngàn hecta hoa màu, ao nuôi thủy/hải sản của người dân bị ngập úng, mất trắng. Tổng thiệt hại lên tới hơn 3.700 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở hơn 1.500 tỉ đồng, thiệt hại về hạ tầng giao thông 1.390 tỉ đồng.

Với mong muốn sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, ngày 09/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng từ ngân sách an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Khoản kinh phí này được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông qua tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh, ưu tiên dành cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất.

Trước nghĩa cử cao đẹp của PVcomBank, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến PVcomBank đồng thời đánh giá cao vai trò của Ngân hàng trong việc chủ động đồng hành cùng các địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Bà Vũ Thị Nga Hằng - Giám đốc Khối Vận hành PVcomBank, đại diện Ngân hàng tham gia lễ trao tài trợ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giá trị của Ngân hàng không chỉ nằm ở những con số kinh doanh, mà còn ở sự gắn kết và sẻ chia với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội. Với số tiền hỗ trợ này, chúng tôi mong muốn góp phần phần chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”.

Sự hỗ trợ kịp thời của PVcomBank không chỉ giúp người dân tại tỉnh Nghệ An có thêm điều kiện tái thiết cuộc sống mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh một PVcomBank nhân văn, trách nhiệm, luôn gắn sự phát triển của mình với lợi ích xã hội. Điều này cũng truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương từ toàn thể cán bộ nhân viên PVcomBank tới khách hàng và cộng đồng.

PVcomBank Nghệ An ủng hộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược.
Nam Long ADC và Cen Land hợp tác khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc
(Ngày Nay) -Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừachính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
(Ngày Nay) - Các vụ cháy rừng dữ dội đang hoành hành khắp Tây Ban Nha vào mùa Hè năm nay được xem là lời cảnh báo đối với những nước khác tại châu Âu về những mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu và là Giáo sư địa lý tự nhiên tại Đại học Barcelona, ông Javier Martin-Vide.
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhà báo Thành phố công bố thông tin tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025, từ ngày 16-19/10, với chủ đề "Món ngon từ Bún", tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng tham quan cho công chúng.
Khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn
Khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là "khí cười") tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.