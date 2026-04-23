PVFCCo – Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

(Ngày Nay) - Sáng ngày 23/4/2026 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ (TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, MCK: DPM) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành Petrovietnam. Về phía DPM có ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT TCT; ông Phan Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty; các cổ đông cùng đại diện của Công ty TNHH Deloite Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của DPM.

Tại phiên họp, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua, tập trung vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, định hướng đầu tư phát triển, công tác quản trị, bổ sung ngành nghề kinh doanh và kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Các nội dung được cổ đông đồng thuận rất cao, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Phú Mỹ.

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất, năm 2025, DPM duy trì vận hành ổn định, an toàn, tối ưu sản lượng với Đạm Phú Mỹ đạt 889,2 nghìn tấn, NPK Phú Mỹ đạt 203,6 nghìn tấn – tăng mạnh 53% so với năm trước. Đồng thời, mảng hóa chất và sản phẩm thương mại tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm và tạo thêm động lực phát triển mới.

Về kinh doanh, mặc dù trong bối cảnh thị trường phân bón và hóa chất còn nhiều biến động, DPM tiếp tục ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, vượt xa kế hoạch được giao. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.074,7 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.352,6 tỷ đồng, bằng 330% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.095 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2025 cũng ghi dấu những bước tiến quan trọng về năng lực tài chính và quản trị khi DPM hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng. Công tác quản trị tiếp tục được tăng cường với việc hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số khi đạt mức trưởng thành 3.0, triển khai các định hướng phát triển bền vững và xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2050.

Bước sang năm 2026, DPM đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 17.600 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và từng bước mở rộng sang hóa chất. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 850 tỷ đồng, thể hiện định hướng điều hành thận trọng nhưng linh hoạt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đồng thời DPM dự kiến tỷ lệ chia cổ tức ở mức 12% vốn điều lệ.

Để đạt được mục tiêu này, DPM tiếp tục xác định sản xuất và kinh doanh phân bón là nền tảng cốt lõi, với kế hoạch sản xuất hơn 900 nghìn tấn Urea Phú Mỹ, khoảng 180 nghìn tấn NPK Phú Mỹ cùng các sản phẩm phân bón khác. Song song đó, hoạt động kinh doanh được định hướng linh hoạt theo thị trường, tối ưu hệ thống phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đối với các sản phẩm mới, DPM tiếp tục thúc đẩy phát triển và thương mại hóa các dòng sản phẩm hóa chất, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời mở rộng các dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, sản phẩm xanh như hữu cơ, vi sinh, đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Song song đó, DPM tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các giải pháp phát triển bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện và khả năng thích ứng với xu hướng mới của thị trường.

Ở kỳ kế hoạch này, mảng đầu tư - phát triển là một trong những điểm nhấn lớn. Năm 2026, DPM dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.164,3 tỷ đồng với mục tiêu đẩy nhanh các dự án hóa chất mới, đặc biệt là dự án H2O2 (oxy già). Đồng thời, Phú Mỹ chú trọng nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị các sản phẩm hiện hữu.

Trong quý 1/2026, DPM đạt kết quả kinh doanh khả quan, bất chấp những biến động bất lợi từ thị trường, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt về giá trên thị trường quốc tế... Cụ thể, nhờ chiến lược điều hành linh hoạt và tối ưu hóa hệ thống phân phối, đơn vị đã ghi nhận sản lượng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng phân bón, hóa chất vượt xa kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tổng doanh thu ước đạt 5.706 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch quý I/2026, 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 515 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2026. Kết quả SXKD Quý I/2026 phản ánh rõ hiệu quả công tác quản trị, điều hành linh hoạt, tận dụng tốt cơ hội của DPM trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, với các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch đề ra.

Dựa trên nền tảng này, Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục nỗ lực trong quản trị điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho cả năm 2026.

Liên quan công tác nhân sự, các cổ đông đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập), và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Việc kiện toàn bộ máy được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế. Kết quả, ông Cao Chí Kiên trúng cử Thành viên HĐQT, ông Triệu Quốc Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Công Minh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát.

Trong phần thảo luận, các cổ đông tập trung quan tâm các nội dung về: các dự báo và giải pháp của Phú Mỹ trước tình hình chiến sự Trung Đông, triển vọng thị trường phân bón trong nước và thế giới, giá và nguồn cung, cước vận chuyển nguyên liệu khí trước tác động địa chính trị thế giới, chiến lược kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, phát triển sản phẩm mới DAP Phú Mỹ..., Đoàn chủ tịch đã ghi nhận và giải đáp đầy đủ, thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch, chủ động trong điều hành cũng như hoạch định định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, đại diện cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động DPM trong việc vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu nổi bật trong năm 2025, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của Petrovietnam cũng như nền kinh tế đất nước. Bước sang năm 2026, ngay trong quý I, DPM đã nỗ lực vượt qua những thách thức của biến động thị trường cũng như tận dụng tốt thời cơ và đạt được những kết quả ấn tượng, vượt các chỉ tiêu đề ra, duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành xuất sắc kế hoạch cả năm. Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2026, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị DPM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, ổn định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm mới theo hướng thân thiện môi trường, sản phẩm xanh và các sản phẩm trong lĩnh vực hóa chất; đồng thời tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với vai trò cổ đông lớn, Petrovietnam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để DPM phát triển bền vững, trong đó có việc đảm bảo nguồn khí ổn định phục vụ sản xuất. Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn các cổ đông tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Petrovietnam để hỗ trợ DPM hoàn thành kế hoạch năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban lãnh đạo, Đoàn chủ tọa và người lao động, ông Phan Công Thành– TV HĐQT, Tổng giám đốc TCT trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Petrovietnam và các cổ đông; đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cam kết đồng lòng nhất trí đưa Tổng công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2026, tiếp tục nâng cao vị thế thương hiệu Phú Mỹ trên thị trường, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Đồng cổ đông giao phó.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được Tổng công ty công bố theo quy định.