Qualcomm khai trương Trung tâm R&D tại Hà Nội, mở rộng đầu tư vào AI và bán dẫn tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Việc Qualcomm Technologies, Inc. chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội không chỉ đánh dấu bước mở rộng đầu tư của tập đoàn công nghệ Mỹ tại Việt Nam, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi nghiên cứu và phát triển công nghệ toàn cầu, đặc biệt ở lĩnh vực AI và bán dẫn.

Ngày 12/5, Qualcomm Technologies, Inc. công bố khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng nhiều đối tác trong ngành công nghệ. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của Qualcomm tại Việt Nam, sau khi doanh nghiệp công bố thành lập trung tâm R&D AI vào năm 2025.

Theo Qualcomm, trung tâm mới sẽ tập trung vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển hệ thống trên chip (SoC) trong giai đoạn đầu, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như công nghệ ô tô, Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ tiên tiến khác.

Không chỉ đóng vai trò là cơ sở nghiên cứu, trung tâm còn được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới R&D toàn cầu của Qualcomm Technologies. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại đây sẽ trực tiếp tham gia thiết kế, phát triển các công nghệ hiện đại và phối hợp với các nhóm kỹ thuật quốc tế của tập đoàn. Thông qua trung tâm này, Qualcomm đặt mục tiêu xây dựng lực lượng kỹ sư công nghệ đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, lấy phát triển bán dẫn làm nền tảng và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm nhằm hỗ trợ đổi mới công nghệ toàn diện.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò đồng hành của các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia, trong đó có Qualcomm. Theo ông, Qualcomm đã có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực 5G, AI cũng như hỗ trợ hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, từ startup đến các doanh nghiệp lớn.

Tiến sĩ Baaziz Achour, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Qualcomm Technologies, nhận định việc khai trương trung tâm R&D tại Hà Nội thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như niềm tin vào vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ngành công nghệ toàn cầu.

“Bằng cách tăng cường sự hiện diện của đội ngũ kỹ sư tại địa phương, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo, đồng thời gắn kết các công nghệ toàn cầu của Qualcomm với những cơ hội phát triển tại thị trường trong nước”, ông Baaziz Achour cho biết.

Trong khi đó, ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm Technologies kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand, cho rằng trung tâm mới sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu hơn với nguồn nhân lực công nghệ trong nước, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và đối tác trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Ngoài hoạt động nghiên cứu phát triển nội bộ, Qualcomm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu thông qua các chương trình đào tạo, nghiên cứu và sáng kiến như Qualcomm AI Residency. Công ty cũng đặt mục tiêu hỗ trợ startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các đơn vị tích hợp hệ thống phát triển các giải pháp công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số, phát triển AI và công nghiệp bán dẫn, sự hiện diện của các trung tâm R&D quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nước, đồng thời tạo điều kiện để nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.