Qualcomm trình làng chip AI cạnh tranh với AMD và Nvidia

(Ngày Nay) - Công ty sản xuất chip Qualcomm ngày 27/10 thông báo sẽ phát hành chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mới, đánh dấu sự cạnh tranh mới với Nvidia, cho đến nay vẫn đang thống trị thị trường chip AI. Các chip AI này là một bước chuyển mình của Qualcomm, vốn từ trước đến nay vẫn tập trung vào mảng bán dẫn cho kết nối không dây và thiết bị di động, chứ không phải các trung tâm dữ liệu lớn.

Qualcomm cho biết cả chip AI200, dự kiến ra mắt vào năm 2026, và AI250, dự kiến ra mắt vào năm 2027, đều có thể được tích hợp vào một hệ thống máy chủ làm mát bằng chất lỏng.

Qualcomm hiện đang cạnh tranh với Nvidia và AMD, hai công ty cung cấp bộ xử lý đồ họa (GPU). Chip trung tâm dữ liệu của Qualcomm được xây dựng dựa trên các bộ phận AI trong chip điện thoại thông minh của Qualcomm, được gọi là bộ xử lý nơron Hexagon, hay NPU.

Sự gia nhập của Qualcomm vào thế giới trung tâm dữ liệu đánh dấu sự cạnh tranh mới trong thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất: thiết bị cho các cụm máy chủ mới tập trung vào AI. Theo ước tính của công ty tư vấn McKinsey, gần 6.700 tỷ USD chi tiêu vốn sẽ được chi cho các trung tâm dữ liệu đến năm 2030, phần lớn dành cho những hệ thống dựa trên chip AI.

Nvidia thống trị ngành công nghiệp, với GPU chiếm hơn 90% thị phần cho đến nay và doanh số đã đưa công ty đạt vốn hóa thị trường hơn 4.500 tỷ USD. Chip của Nvidia đã được sử dụng để đào tạo GPT của OpenAI, các mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng trong ChatGPT.

Nhưng các công ty như OpenAI đã và đang tìm kiếm những giải pháp thay thế, và đầu tháng 10/2025, OpenAI đã công bố kế hoạch mua chip từ nhà sản xuất GPU đứng thứ hai, AMD, và có khả năng mua cổ phần của doanh nghiệp này. Những các công ty khác, chẳng hạn như Google, Amazon và Microsoft, cũng đang phát triển những bộ tăng tốc AI của riêng họ cho các dịch vụ đám mây của họ.

Qualcomm cho biết chip của họ tập trung vào suy luận, tức là chạy các mô hình AI, thay vì đào tạo, vốn là cách những phòng thí nghiệm như OpenAI tạo ra các khả năng AI mới bằng cách xử lý hàng terabyte dữ liệu.

Các công ty chip AI khác, chẳng hạn như Nvidia hoặc AMD, thậm chí có thể trở thành khách hàng mua một số bộ phận trung tâm dữ liệu của Qualcomm.

Vào tháng Năm, Qualcomm đã công bố hợp tác với Humain của Saudi Arabia để cung cấp chip suy luận AI cho những trung tâm dữ liệu trong khu vực.

Qualcomm cho biết chip AI của họ có lợi thế hơn về mức tiêu thụ điện năng, giá thành ... Theo Qualcomm, card AI của họ hỗ trợ 768 gigabyte bộ nhớ, cao hơn so với những sản phẩm của Nvidia và AMD.