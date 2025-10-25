Củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Hưởng ứng “Năm Hữu nghị Nhân văn Việt-Trung 2025”, sáng 25/10, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt các cựu học viên quân sự, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, sinh sống tại Trung Quốc qua các thời kỳ; sinh viên khoa Trung Quốc của các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh; sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc

Tại buổi họp mặt, chia sẻ lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, hai Đảng đã có mối quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau mà mọi thế hệ nhân dân hai nước luôn ghi nhớ và luôn tự hào.

Trong 40 năm qua, Trung Quốc và Việt Nam đã hỗ trợ nhau đào tạo học sinh, nghiên cứu sinh đông đảo, sau khi tốt nghiệp về nước, họ đã phát huy kiến thức văn hóa, ngôn ngữ học được, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của hai đất nước, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị song phương Việt Nam- Trung Quốc.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ tin tưởng, buổi họp mặt sẽ giúp các thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về lịch sử quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước. Họ có thêm động lực học tập, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống "mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em", trên nền tảng hòa bình, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông thiết lập, đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những dấu ấn trong mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của Trung Quốc và Việt Nam. Ông cho rằng, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam và là “Năm giao lưu nhân văn”, rất cần tiếp tục gìn giữ và kế thừa truyền thống hữu nghị hai nước, giữ gìn những ký ức tốt đẹp của “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Buổi họp mặt hôm nay không chỉ góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao của hai Đảng, hai nước về việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, mà còn khuyến khích các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị Trung - Việt, có những đóng góp mới cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước.

Ông Đường Lập khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh trong những hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị giữa các thế hệ Việt Nam-Trung Quốc; làm sâu sắc hơn các hợp tác thực chất, tăng cường kết nối nhu cầu phát triển giữa các địa phương Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch mang lại lợi ích cho người dân…

Tại buổi họp mặt, đại diện nhiều thế hệ cựu học viên quân sự và lưu học sinh, sinh viên Việt Nam, trong đó học sinh, sinh viên khu vực miền Nam đã chia sẻ, ôn lại kỷ niệm về những năm tháng sinh sống, học tập tại các trường học của Trung Quốc.

PV
Việt Nam Trung Quốc quan hệ hữu nghị

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khởi động quy trình điều tra thương mại mới, mở đường cho việc áp đặt thêm các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đoàn đàm phán hai nước bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Malaysia thảo luận về kinh tế và thương mại, trong khi hai nước cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
(Ngày Nay) - Theo nghiên cứu đăng trên Nature Microbiology do Đại học Monash và Viện Nghiên cứu Y học Hudson (Australia) dẫn đầu, hydro - thường được thải ra dưới dạng khí trong quá trình tiêu hóa - thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
(Ngày Nay) - Khép lại Live Stage 2 với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, 30 Anh Trai cùng nhau bước vào Live Stage 3. Team Anh Trai Negav chiến thắng với Đa Nghi và Ảo Ảnh. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm.
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
(Ngày Nay) - Dù đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hamas được cho là chưa có ý định giải giáp vũ khí. Các động thái mới đây của nhóm vũ trang như tiến hành khủng bố đàn áp lực lượng dân quân đối địch tại Gaza và cuộc tấn công ngày 19/10 khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng cho thấy Hamas đang làm mọi cách để duy trì ảnh hưởng tại đây.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.
Tầm nhìn phát triển của tân Thủ tướng Nhật Bản
(Ngày Nay) - Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nỗ lực thúc đẩy thay đổi trong một xã hội mà vai trò của nam giới vẫn chiếm ưu thế suốt nhiều thập kỷ qua.
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
(Ngày Nay) - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 24/10 thông báo Vương thái hậu Sirikit, mẫu hậu của Vua Vajiralongkorn và là Hoàng hậu tại vì lâu nhất trong lịch sử nước này, đã qua đời ở tuổi 93.
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho biết các nhà khoa học đã phát hiện DNA của hai loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moskva, hé mở những nguyên nhân phức tạp phía sau thảm họa quân sự của Napoleon I.
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
(Ngày Nay) - Nạn buôn bán người và lợi dụng công dân các nước Tây Phi để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm là một vấn nạn nghiêm trọng tại Ghana. Trong nhiều năm qua, giới chức quốc gia Tây Phi này liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét, song nạn buôn người vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại về an ninh trong khu vực.