Quận Nam Từ Liêm: Nhiều khó khăn trong xử lý vấn nạn bóng cười

Theo Hướng dẫn của Bộ Công an giải thích: khí N2O là hóa chất không có trong danh mục các chất ma túy, tiền chất theo các Công ước 1961, 1971, 1972 và 1988 của Liên Hợp Quốc; không có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Hiện nay, khí N2O được quản lý theo danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Các doanh nghiệp nhập khẩu khí cười vì mục đích sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm.

Hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu khí N2O vì mục đích y tế. Tại các địa điểm giải trí, kinh doanh, khí N2O thường được bơm vào quả bóng bay (bóng cười) để hít. Việc lạm dụng khí N2O có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ tác hại của bóng cười nên khó có thể hồi phục tổn thương, gây tàn phế suốt đời.

Bên cạnh đó các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể lợi dụng khí cười để “núp bóng”, trộn lẫn ma túy vào khí cười nhằm dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ sử dụng trái phép chất ma túy.

Dù tình trạng các cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép gần đây đã giảm đáng kể do sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng; tuy nhiên vì chạy theo lợi nhuận nên một số cơ sở quán bar, quán cà phê, thậm chí là nhà hàng… vẫn bán bóng cười như một loại “đặc sản” không thể thiếu trong cuộc vui của các “dân chơi”, bất chấp lệnh cấm.

Thực trạng đáng báo động này đã và đang liên tục tái diễn tại địa bàn phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong vai khách hàng, PV Ngày Nay đã được “mục sở thị” hai cơ sở núp bóng kinh doanh đồ uống nhưng hoạt động như vũ trường “trá hình”, bán bóng cười tràn lan nằm rất gần trụ sở UBND phường, Công an phường Mỹ Đình 2- đó là quán bar A9 Club (37 Nguyễn Hoàng) và X Club 99 (Trần Bình).

Theo lời rỉ tai của nhiều “dân chơi”, A9 Club và X Club được mệnh danh là “thiên đường” giữa lòng Thủ đô; khi khách hàng, bất chấp ở độ tuổi nào, chỉ cần có tiền là có thể vô tư sử dụng rượu mạnh, bia, shisha, bóng cười… thậm chí là chất kích thích mà không lo bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ghi nhận tại quán bar A9 Club, quán này không hề kiểm soát nguy cơ khách hàng có thể mang những loại chất kích thích, thậm chí là ma tuý vào bên trong quán để sử dụng. Trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo, nhiều vũ công nam nữ ăn mặc hở hang đang biểu diễn những màn nhảy nhót uốn éo với những động tác phản cảm, gợi dục.

Càng về khuya, tiếng tại A9 Club càng trở nên chát chúa, cuộc vui của các “dân chơi” lúc này mới chính thức bắt đầu. Nhân viên A9 Club liên tục bơm những chùm bóng cười lớn, cầm sẵn trên tay, sẵn sàng “dí” vào mồm các “dân chơi” để phục vụ thú vui thác loạn. Bóng cười tại A9 Club có giá bán khoảng 170 nghìn đồng/quả; để thu hút khách hàng, quán này thường xuyên có chương trình bán bóng cười theo “combo” 10, 30, 50, 100 quả.

Tại thời điểm ghi nhận vào cuối tuần, lượng khách kéo tới vui chơi tại A9 Club rất đông, lượng bóng cười mà cơ sở này bán ra cũng vì thế mà có thể lên tới vài trăm cho tới hàng nghìn quả. Theo lời các nhân viên, khung giờ hoạt động của là từ 21h ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau; bất chấp các quy định của pháp luật về giờ đóng cửa.

Tương tự như vậy, tình trạng bán bóng cười tràn lan, hoạt động quá giờ quy định cũng diễn ra ngang nhiên tại quán bar X Club (99 Trần Bình). Việc một tụ điểm bán bóng cười bỗng “mọc” ra ngay giữa khu chung cư với mật độ dân cư đông đúc và thường xuyên mở nhạc ầm ĩ đến rạng sáng đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại X Club, bóng cười cũng được bơm thành nhiều chùm lớn và ngang nhiên bán cho khách hàng sử dụng. Lợi dụng vị trí nằm trong khu chung cư, mỗi khi đến giờ đóng cửa theo quy định, quán X Club vờ đóng kín cửa rồi bố trí nhân viên túc trực bên ngoài để đón khách và làm nhiệm vụ cảnh giới.

Bằng cách biến bóng cười trở thành mặt hàng đem lại doanh thu chính, nhẩm một phép tính đơn giản, vào thời điểm đông khách, số lượng bóng cười mà những cơ sở như A9 Club và X Club bán mỗi đêm có thể lên tới hàng nghìn quả, thu về nguồn lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng/ngày.

Dường như các quy định của pháp luật và các cơ quan chính quyền không hề tồn tại ở A9 Club và X Club khi bóng cười được bán tràn lan, là mặt hàng “hút khách” bậc nhất, là thứ “đặc sản” không thể thiếu trong cuộc vui của các dân chơi.Tình trạng này làm dấy lên những hệ luỵ khôn lường đối với sức khoẻ con người và nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu vực, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tệ nạn ma tuý trá hình.

Trao đổi với PV Ngày Nay, ông Hứa Đức Minh - Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 cho biết, hai quán A9 Club và X Club đều được cấp phép hộ kinh doanh giải khát, đồ uống. Quan điểm của phường là sẽ làm hết chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền trong việc kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở này.

“Việc đăng ký giấy phép hộ kinh doanh là một hình thức “lách luật” của các cơ sở này. Theo báo cáo của Công an phường Mỹ Đình 2, trong năm 2023, Công an phường đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn phường có bán bóng cười, từ đó đề xuất xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Riêng đối với hai cơ sở A9 Club và X Club, Công an phường đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện có hành vi kinh doanh bóng cười, nhưng không phát hiện kinh doanh quá giờ quy định. Gần đây nhất, Công an phường Mỹ Đình 2 cũng phát hiện hành vi buôn bán bóng cười tại hai cơ sở này và đang củng cố hồ sơ đề nghị quận xử phạt”, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 thông tin.

Theo ông Minh, UBND phường Mỹ Đình 2 thường xuyên thành lập các tổ liên ngành thực hiện kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ các cơ sở có dấu hiệu kinh doanh bóng cười trên địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường cũng giao nhiệm vụ cho Công an phường tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở này, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đáng chú ý, qua ghi nhận thực tế cho thấy, bằng việc sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, mà trong quá trình tuần tra, kiểm tra, Công an phường Mỹ Đình 2 chưa thực sự phát hiện được hết các sai phạm tại A9 Club và X Club, dẫn tới việc chưa có kế hoạch kiểm tra, xử lý một cách triệt để.

Và dù các hoạt động bán bóng cười, hoạt động quá giờ quy định, gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng tới cuộc sống người dân của những cơ sở này theo phản ánh của người dân và theo ghi nhận của PV là đã diễn ra ngang nhiên từ lâu; thế nhưng sự vào cuộc của chính quyền sở tại dường như chưa thực sự quyết liệt.

Ngoài ra, cũng không hiểu vì lý do gì mà Công an phường Mỹ Đình 2 thậm chí còn “không phát hiện vi phạm về hoạt động quá giờ”. Điều này khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, có lẽ chính quyền quận Nam Từ Liêm và phường Mỹ Đình 2 cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa; chủ động xây dựng những kế hoạch kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn nữa; để chấm dứt mối nguy hại mang tên bóng cười trên địa bàn, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân, nhất là trong bối cảnh khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Được biết, quán bar A9 Club và X Club vốn từ lâu đã được ví như những “điểm đen” về các vi phạm liên quan đến bóng cười, rượu lậu, hoạt động quá giờ, gây mất an ninh trật tự... tại phường Mỹ Đình 2 nói riêng cũng như tại quận Nam Từ Liêm nói chung. Riêng đối với A9 Club, quán này nằm trong hệ thống những quán bar, quán Karaoke mang tên "thương hiệu A9" gồm: karaoke A99 (28 Lê Đức Thọ) và karaoke A999 (51 Nguyễn Hoàng) đã tồn tại từ rất lâu tại khu vực phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Những quán bar, karaoke này nổi tiếng là nơi ăn chơi của giới trẻ sành điệu; tuy nhiên, đây lại là nơi tiềm ẩn mối nguy tệ nạn ma tuý “trá hình” cùng nhiều các loại tệ nạn xã hội khác, gây bức xúc dư luận.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!