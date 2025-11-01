Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”

(Ngày Nay) - Vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi sáng tạo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành hành trình kết nối những người trẻ chung niềm đam mê sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Ý tưởng chiến thắng được hoàn thiện và nộp chỉ trong 15 tiếng

Sau hơn hai tháng tranh tài sôi nổi với sự tham gia của hơn 300 thí sinh và đội nhóm đến từ khắp cả nước, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” do VinFast phát động đã chính thức khép lại hành trình. Với big idea biến “điểm chạm gia đình” thành “sợi dây kết nối” trong hành trình lan tỏa sứ mệnh vì một tương lai xanh, giải Đặc biệt đã thuộc về thí sinh Trần Đại Nghĩa với dự án “Gia sản xanh”.

Chia sẻ về chiến thắng của mình tại cuộc thi, thí sinh Trần Đại Nghĩa không giấu được sự vui mừng. “Nhìn lại, đây là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và cảm xúc đáng nhớ. Mình biết đến cuộc thi khá tình cờ, mà hôm đó lại đúng vào ngày thi cuối cùng nên phải hoàn thành bài trong thời gian khá gấp. May là mình có một ý tưởng thực sự tâm đắc, nên quyết tâm làm liền trong khoảng 15 tiếng và nộp luôn. ‘Trộm vía’ vẫn vượt qua vòng đầu”, anh kể lại quá trình tham dự cuộc thi.

Nói về nguồn cảm hứng sáng tạo, anh Nghĩa cho biết ý tưởng xuất phát từ thói quen đọc và quan sát những điều diễn ra xung quanh. Gần đây, anh thường tìm hiểu về các câu chuyện xoay quanh quá trình chuyển mình của đất nước. Những khái niệm như “tái tạo nền kinh tế”, “tái tạo môi trường” khiến Nghĩa liên tưởng đến từ “di sản”, rồi từ đó phát triển thành “gia sản” – một hướng đi mới mẻ mà anh cho là đáng để đầu tư. Bản trình bày ý tưởng sau đó được anh hoàn thiện nhanh chóng và nộp ngay ngày cuối cùng.

Ý tưởng “gia sản xanh” đã giúp anh Nghĩa xuất sắc giành giải thưởng cao nhất là một ô tô điện VinFast VF 3. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng trao phần thưởng xe máy điện VinFast Theon S, Vento Neo, Feliz Neo và Motio cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và nằm trong top 10. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 630 triệu đồng.

Sân chơi tạo cảm hứng cho thế hệ marketer tương lai

Với nhiều thí sinh, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” không đơn thuần là một cuộc thi marketing để “săn giải”, mà là hành trình học hỏi và trưởng thành. Mỗi vòng thi là một thử thách mới, giúp các đội thi khai phá tiềm năng sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và thấu hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông trong thời đại xanh hóa.

“Đây là sân chơi rất ý nghĩa. Khác với những cuộc thi marketing thường chú trọng vào câu chuyện sáng tạo hay chỉ giới hạn cho sinh viên, ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’ phản ánh xu hướng, chủ đề mang tính thời sự của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, và là nơi bạn trẻ có thể trở thành những ‘nhà kiến tạo’ tương lai”, quán quân của cuộc thi khẳng định.

Là sân chơi marketing uy tín dành cho tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã thực sự tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng sáng tạo.

Đặc biệt, cuộc thi gây chú ý không chỉ bởi đề bài mang tính thời sự, thông điệp ý nghĩa mà còn nhờ sự đồng hành của dàn giám khảo là những tên tuổi trong giới marketing: anh Hoàng Đạo Hiệp - Giám Đốc Chiến lược Kinh doanh Cấp cao tại Dentsu Redder Việt Nam, chị Nguyễn Trà My - Giám đốc Điều hành tại Ogilvy Việt Nam, TS Đào Cẩm Thuỷ - Chuyên gia Marcom, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội và anh Nguyễn Tiến Huy – Tổng Giám đốc Pencil Group.

Bên cạnh vai trò “cầm cân nảy mực”, các giám khảo còn trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đồng hành cùng thí sinh trong suốt hành trình. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, tâm huyết và tinh thần sáng tạo đã mang đến cho cuộc thi một sân chơi chuyên nghiệp và tràn đầy cảm hứng.

Kết thúc quá trình hơn 2 tháng từ thời điểm phát động, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã góp phần phát hiện những ý tưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng hành động và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Những ý tưởng đột phá, phần trình bày ấn tượng và bản lĩnh thể hiện của các thí sinh là minh chứng sống động cho tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám khác biệt” của thế hệ marketer tương lai.