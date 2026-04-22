Nghệ thuật kết nối “Con đường Tơ lụa trên biển”: Dấu ấn giao lưu văn hóa Việt – Trung

(Ngày Nay) - Chiều 22/4, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, triển lãm giao lưu “Hòa mỹ đồng hành – Nghệ thuật kết nối Con đường Tơ lụa trên biển” trong khuôn khổ Mùa sáng tác Văn hóa Nghệ thuật ASEAN 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới văn hóa, nghệ thuật và công chúng.

Sự kiện do Ban Liên lạc Quốc tế – Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phúc Kiến, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Hạ Môn, Ban Tuyên truyền Quận ủy Tập Mỹ (Hạ Môn) và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Triển lãm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt – Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mở ra chương mới trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao hơn.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Mạnh Quảng Lộc, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hình Cửu Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng đã tham dự và phát biểu. Gần 150 đại biểu là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, phóng viên và bạn bè hữu nghị hai nước đã có mặt, tạo nên không gian giao lưu đậm tính học thuật và nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là các tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nghệ sĩ Mạnh Quảng Lộc đã thể hiện trích đoạn “Bồ Tát Man • Hoàng Hạc Lâu” với chất giọng cao vút, giàu nội lực, tái hiện tinh thần hào sảng của nghệ thuật Kinh kịch – di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoàng Yến Hồng mang đến tác phẩm “Xuân quang minh mị”, giới thiệu vẻ đẹp tinh tế của Nam âm, loại hình được ví như “hóa thạch sống” của âm nhạc cổ truyền Trung Quốc.

Không gian triển lãm trưng bày 40 tác phẩm thư họa tiêu biểu, phản ánh sinh động cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và hơi thở đương đại của Trung Quốc thông qua ngôn ngữ bút mực. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ nhân di sản phi vật thể như Thái Long – người sáng tạo dòng “bách hoa trản”, cùng nghệ nhân điêu khắc ngọc Thạch Lân đã góp phần tôn vinh kỹ nghệ thủ công truyền thống với giá trị thẩm mỹ và văn hóa đặc sắc.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ Mùa sáng tác Văn hóa Nghệ thuật ASEAN, các doanh nghiệp văn hóa được tạo điều kiện “vươn ra bên ngoài”, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế – thương mại thông qua nền tảng giao lưu nghệ thuật. Điều này mở ra hướng tiếp cận mới, nơi văn hóa không chỉ là cầu nối tinh thần mà còn trở thành động lực phát triển.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đoàn nghệ sĩ Trung Quốc sẽ tham gia các buổi trao đổi chuyên sâu với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Lân Tinh Foundation cùng nhiều đơn vị liên quan; đồng thời khảo sát thực tế tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Những hoạt động này nhằm tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác lâu dài như đồng tổ chức triển lãm, trao đổi nghệ sĩ, sáng tác lưu trú.

Lấy Hạ Môn (Phúc Kiến) làm điểm tựa, Mùa sáng tác Văn hóa Nghệ thuật ASEAN hướng tới xây dựng một thương hiệu giao lưu quốc tế chất lượng cao, kết nối Trung Quốc với ASEAN và các quốc gia dọc tuyến “Con đường Tơ lụa trên biển”. Thông qua các hình thức đa dạng như triển lãm, tọa đàm, diễn đàn nghệ thuật, chương trình góp phần thúc đẩy đối thoại văn minh và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực.

Triển lãm tại Hà Nội một lần nữa khẳng định vai trò của nghệ thuật như một “ngôn ngữ chung”, góp phần củng cố tình hữu nghị nhân dân Việt – Trung, tăng cường đồng thuận xã hội, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế – thương mại trong thời gian tới.