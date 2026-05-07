Huế ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thúc đẩy phát triển điểm đến bền vững

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí Du lịch xanh thành phố, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí Du lịch xanh thành phố Huế bao gồm hệ thống các tiêu chuẩn, chỉ số và hướng dẫn áp dụng cho các loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn, gồm: cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đồng thời, ban hành kèm theo Bộ nhận diện Du lịch xanh thành phố Huế nhằm thống nhất trong công tác truyền thông, quảng bá và công nhận các đơn vị đạt chuẩn.

Việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực môi trường gia tăng và xu hướng phát triển du lịch bền vững trên thế giới.

Đối với Huế - một trung tâm du lịch giàu giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên, việc định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản, mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Bộ tiêu chí được xây dựng với mục tiêu tạo khung tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá, phân loại và công nhận mức độ “xanh” của các cơ sở du lịch; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và phát huy trách nhiệm xã hội. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Cấu trúc Bộ tiêu chí được thiết kế theo các nhóm chủ đề chính như: môi trường chung; sử dụng thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; quản lý chất thải và tái chế; kiểm soát chất lượng không khí và tiếng ồn; trách nhiệm xã hội và cộng đồng; đối với điểm tham quan còn bổ sung tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Việc tham gia đánh giá và công nhận tiêu chí du lịch xanh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở du lịch đăng ký với Sở Du lịch, cung cấp minh chứng và được Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm theo quy định.

Kết quả được phân thành 3 mức độ: Cơ bản, Nâng cao và Xuất sắc; các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp Giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm và được sử dụng Bộ nhận diện Du lịch xanh thành phố Huế.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Du lịch thành phố hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, định kỳ đánh giá, tổng hợp tình hình và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển du lịch Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh-sạch-sáng”, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.