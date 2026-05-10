Công viên Central Forest mở cửa, khuấy động nhịp sống tại Vinhomes Golden City

(Ngày Nay) - Công viên Central Forest rộng 5ha chính thức đi vào vận hành ngày 9/5 đã đánh dấu thêm một cột mốc mới trên lộ trình phát triển của Vinhomes Golden City (Hải Phòng). “Dấu ấn xanh” này không chỉ mang đến niềm vui cho cư dân tương lai mà còn cho thấy một nhịp sống năng động đang dần hiện hữu, mở ra thêm giá trị khai thác và tiềm năng tăng trưởng cho toàn dự án.

Không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi tại Nam Hải Phòng

Trước giờ khai mạc sự kiện Chào hè 2026 và Khai trương Công viên Central Forest tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), đông đảo cư dân tương lai, khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt để tham quan, trải nghiệm tại những lối dạo bộ rộng mở, thảm cỏ xanh và các khu vực vui chơi dành cho gia đình, trẻ nhỏ.

Là chủ nhân một căn liền kề tại khu Thiên Hà, ông Hoàng Xuân Tín (69 tuổi) bày tỏ sự hào hứng về một điểm đến đầy ý nghĩa. “Ở tuổi này, điều tôi quan tâm nhất là không gian sống thoáng đãng, yên tĩnh. Cuối tuần con cháu từ Hà Nội về cũng rất tiện vì dự án ngay sát đường cao tốc, đi lại rất thuận tiện. Giờ có thêm công viên quy mô lớn như này thì chắc chắn các cháu sẽ rất thích”, ông Tín chia sẻ khi cùng gia đình dạo quanh công viên và tham gia một số hoạt động trong sự kiện.

Cùng cảm xúc và tâm trạng phấn chấn, chị Nguyễn Thị Ngoan cùng gia đình đã tranh thủ sắp xếp thời gian, di chuyển từ Hà Nội để về Hải Phòng để “mục sở thị” Vinhomes Golden City. Chị Ngoan tỏ ra bất ngờ về khả năng kết nối giao thông thuận tiện, cùng tiện ích hiện hữu.

“Sau khi trải nghiệm thực tế, được tận thấy không gian sống của tương lai, tiện ích hấp dẫn và mức giá phù hợp, vợ chồng tôi gần như đi đến quyết định chốt căn ngay trong hôm nay”, chị Ngoan nói.

Bà Trần Thị Phương Thủy, Giám đốc Kinh doanh Vinhomes Golden City, cho biết Central Forest không đơn thuần là một công trình tiện ích, mà là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo chuẩn sống mới tại khu đô thị. Khi quy hoạch dự án, chủ đầu tư mong muốn tạo nên môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại cho cư dân.

“Chúng tôi tin tưởng nơi đây sẽ trở thành không gian lý tưởng để cư dân gặp gỡ, giao lưu, trẻ nhỏ vui chơi và các gia đình tận hưởng sự an yên mỗi ngày”, bà chia sẻ.

Tiện ích hiện hữu, gia tăng sức hút và giá trị cho Vinhomes Golden City

Công viên Central Forest 5ha đi vào vận hành trước cả thời điểm bàn giao nhà mang đến lợi thế lớn cho Vinhomes Golden City trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những dự án có tiến độ rõ ràng và tiện ích hiện hữu.

Không còn nằm trên bản phối cảnh, Công viên Central Forest đã trở thành nơi cư dân có thể trực tiếp trải nghiệm và hưởng thụ nhịp sống tương lai. Đây cũng là nhân tố khẳng định sức hút và chuẩn sống Vinhomes trong một khu đô thị hiện đại, giàu tiềm năng khai thác cũng như tăng giá.

Theo giới đầu tư, khi cộng đồng cư dân dần hình thành, nhu cầu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ hay lưu trú sẽ tăng lên, tạo dư địa khai thác thương mại và dòng tiền cho các sản phẩm.

Hơn nữa, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ động lực kép từ hạ tầng và công nghiệp, kéo theo sự mở rộng rõ rệt của không gian đô thị. Trong đó, khu Nam thành phố, đặc biệt là Dương Kinh, nổi lên như một cực phát triển mới khi hội tụ nhiều lợi thế về quy hoạch, quỹ đất và khả năng kết nối liên vùng.

Hàng loạt hạ tầng trọng điểm, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 2, cầu Hải Thành cùng sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp và logistics đưa nơi đây trở thành điểm dừng chân của nhiều cư dân thành phố cảng. Khi đó, Vinhomes Golden City sẽ là lựa chọn tất yếu của các nhà đầu tư.

“Trong bối cảnh thị trường đang thiết lập mặt bằng giá mới, những sản phẩm vừa có mức giá cạnh tranh, vừa có tiến độ triển khai nhanh, cam kết hoàn thiện rõ ràng và sở hữu khả năng khai thác thực như Vinhomes Golden City sẽ nhanh chóng được hấp thụ”, anh Đoàn Bình, môi giới bất động sản tại Hải Phòng, nhận định.

Với Công viên Central Forest, Vinhomes Golden City không chỉ tô điểm thêm một không gian xanh của cảnh quan mà đang từng bước hoàn thiện những “mảnh ghép” của một đô thị căng tràn sức sống. Khi tiện ích và cộng đồng cư dân cùng hiện hữu, nhịp sống tại Vinhomes Golden City cũng được đánh thức. Song hành với đó, các cơ hội khai thác dòng tiền cũng trở nên rõ ràng hơn và giá trị tài sản cũng bắt đầu tăng trưởng.

