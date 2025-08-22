Quảng cáo độc hại "bủa vây" trẻ em New Zealand

(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Otago (New Zealand) đang kêu gọi siết chặt các quy định đối với hoạt động tiếp thị thực phẩm không lành mạnh, rượu và cờ bạc, sau khi một nghiên cứu mới phát hiện trẻ em ở nước này tiếp xúc với các hình thức quảng cáo trên 76 lần mỗi ngày.

Nhóm nghiên cứu đã gắn camera trên người các em học sinh 12 tuổi trong vòng 4 ngày, ghi lại chính xác môi trường quảng cáo mà các em tiếp xúc hằng ngày và mang đến cho phụ huynh một cái nhìn chân thực về vấn đề này. Kết quả cho thấy tần suất trẻ em tiếp xúc với các quảng cáo và thông điệp tiếp thị không lành mạnh cao hơn gần 2,5 lần so với các thông điệp hữu ích cho sức khỏe. Thực phẩm không lành mạnh là loại phổ biến nhất với 68 lần tiếp xúc mỗi ngày. Coca-Cola nổi lên là thương hiệu phổ biến nhất nói chung, xuất hiện hơn 6 lần mỗi ngày. Các thương hiệu bia chiếm ưu thế trong quảng cáo đồ uống có cồn mà trẻ em nhìn thấy, và hầu hết quảng cáo cờ bạc được ghi nhận đều đến từ các tổ chức thuộc sở hữu của chính phủ, như Lotto và TAB.

Theo các chuyên gia, 15 công ty đa quốc gia chịu trách nhiệm cho hơn một nửa tổng số hoạt động tiếp thị thực phẩm không lành mạnh và rượu mà trẻ em nhìn thấy hằng ngày tại New Zealand.

Giáo sư Louise Signal, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết tác động của việc tiếp xúc này là rất đáng kể, góp phần gây ra các vấn đề như béo phì, ung thư, nghiện ngập và nợ nần. Hậu quả là New Zealand phải chi hàng tỷ USD cho chi phí chăm sóc sức khỏe và năng suất lao động bị mất, trong khi đó riêng rượu đã gây tổn thất 9,1 tỷ NZD (khoảng 5,3 tỷ USD) mỗi năm.

Phó Giáo sư Leah Watkins, một đồng tác giả khác, cho biết đây là lần đầu tiên trên thế giới người lớn có thể thấy mức độ phổ biến của loại hình tiếp thị này đối với trẻ em trong thời gian thực. Theo bà, trẻ em không thể hiểu đầy đủ ý định thuyết phục của quảng cáo cho đến khoảng 16 tuổi, khiến các em đặc biệt dễ bị tổn thương trước các chiến thuật của doanh nghiệp được thiết kế để giành lấy sự chú ý của các em từ sớm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em ở các khu vực khó khăn tiếp xúc với nhiều quảng cáo không lành mạnh hơn, chủ yếu do mật độ quảng cáo ngoài trời và cửa hàng đồ ăn vặt cao. Điều này không chỉ gây hại sức khỏe mà còn làm sâu sắc thêm bất bình đẳng xã hội.

Theo Phó Giáo sư Watkins, nghiên cứu cho thấy các quy định chặt chẽ của chính phủ rất hiệu quả. Bà lấy ví dụ về việc không có quảng cáo thuốc lá xuất hiện trong nghiên cứu do đã bị cấm. Trong khi đó, các ngành như đồ ăn vặt, rượu và cờ bạc, vốn dựa vào cơ chế tự quản, lại đang tràn ngập môi trường sống của trẻ em với nhiều thông điệp có hại.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị chính phủ cần ban hành luật toàn diện để kiểm soát hoạt động tiếp thị rượu, cờ bạc và đồ ăn vặt. Theo Phó Giáo sư Watkins, đây là cách để bảo vệ sức khỏe trẻ em, duy trì vai trò của phụ huynh, và đảm bảo gia đình và cộng đồng là nơi định hướng ý thức của thế hệ tương lai, chứ không phải từ các tập đoàn lớn.