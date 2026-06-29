Quảng Trị bổ sung 450 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tuyển sinh từ ngày 30/6

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định bổ sung 450 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 cho 9 trường công lập, đồng thời tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung từ ngày 30/6 đến 8/7. Quyết định này mở thêm cơ hội vào học trường công lập cho nhiều học sinh sau kỳ tuyển sinh vừa qua.

Ngày 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 836/QĐ-SGDĐT về việc giao bổ sung 450 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 cho 9 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, tổng số chỉ tiêu bổ sung tương ứng 10 lớp học. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm được giao bổ sung nhiều nhất với 2 lớp (90 học sinh). Tám trường còn lại gồm THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Đồng Hới, THPT Phan Đình Phùng, THPT Lê Quý Đôn, THPT Hùng Vương, THPT số 2 Lê Lợi, THPT Lê Hồng Phong và THPT Quang Trung, mỗi trường được bổ sung 1 lớp với 45 học sinh.

Sau khi điều chỉnh, tổng quy mô tuyển sinh của 9 trường tăng từ 4.545 lên 4.995 học sinh.

Cùng với việc giao thêm chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tổ chức tuyển sinh bổ sung. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Sở hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường có nguyện vọng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ 8 giờ ngày 30/6 đến 17 giờ ngày 8/7/2026. Ngày 10/7, các trường sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung, công bố danh sách trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn của Sở, đồng thời bảo đảm việc bố trí số lớp, sĩ số học sinh theo quy định hiện hành.

Việc bổ sung chỉ tiêu được thực hiện trên cơ sở thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển sinh năm học 2026–2027, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập tại các trường THPT công lập cho học sinh sau đợt tuyển sinh đầu tiên.