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Quảng Trị: Dự án cầu Nhật Lệ 3 có thêm 3 hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực khi có thêm 3 hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Tính đến ngày 18/6, số trường hợp chưa thống nhất còn 9 hộ, giảm đáng kể so với thời điểm cuối tháng 5/2026.
Do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dẫn phía Đông kết nối cầu Nhật Lệ 3 với đường ven biển hiện chưa thể tiếp tục thi công. (Ảnh: Hoàng Anh)
Do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dẫn phía Đông kết nối cầu Nhật Lệ 3 với đường ven biển hiện chưa thể tiếp tục thi công. (Ảnh: Hoàng Anh)

Dự án thành phần 2 (cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu) thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hiện vẫn còn vướng khoảng 0,5km mặt bằng tại khu vực đầu cầu phía Đông. Đây là đoạn tuyến cuối cùng chưa thể triển khai đồng bộ do chưa hoàn thành công tác GPMB.

Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3, Sở Tài chính cho biết, dự án có tổng chiều dài 2,817km. Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, rộng 23,5m; đầu cầu phía Tây kết nối Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, đầu cầu phía Đông kết nối tuyến đường ven biển tại phường Đồng Hới.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Theo Ban Quản lý dự án, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 92% khối lượng thi công. Toàn bộ phần cầu và đường dẫn phía Tây đã hoàn thành, hệ thống chiếu sáng trên cầu cũng đã được đưa vào vận hành từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, tuyến đường đầu cầu phía Đông kết nối với đường ven biển vẫn chưa thể thi công đồng bộ do còn vướng mặt bằng khoảng 0,5km. Cuối tháng 5/2026, khu vực này còn 17 hộ dân thuộc diện tái định cư, bồi thường bằng đất chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Quảng Trị: Dự án cầu Nhật Lệ 3 có thêm 3 hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng ảnh 1

Công trình có ý nghĩa có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển. (Ảnh: Hoàng Anh)

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, giải thích chính sách và tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân. Đến nay, đã có hơn 12 cuộc đối thoại được tổ chức nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải đáp các kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quá trình vận động đã mang lại những kết quả tích cực. Từ 17 hộ dân chưa đồng thuận vào cuối tháng 5, tính đến ngày 18/6, còn 9 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Một số hộ dân cho biết vẫn còn những băn khoăn liên quan đến chính sách tái định cư, đặc biệt là giá đất tại khu tái định cư đối với các đối tượng thuộc hộ gia đình nhiều thế hệ.

Trước những kiến nghị của người dân, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tuyên truyền, giải thích và đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Trong bối cảnh phần lớn các hộ dân đã chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vận động, đối thoại với các trường hợp còn lại nhằm tìm kiếm sự đồng thuận cao nhất.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, việc áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật, trong đó có cưỡng chế thu hồi đất, là phương án cuối cùng được xem xét nhằm bảo đảm tiến độ dự án và lợi ích chung của cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Anh
cầu Nhật Lệ 3 giải phóng mặt bằng

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