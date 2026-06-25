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Quảng Trị: Trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 25/6, Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc.
Quảng Trị: Trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc ảnh 1
Công an xã Trường Phú kịp thời hỗ trợ, chăm sóc cháu bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an xã Tân Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực ghế đá trong khuôn viên chùa Hoằng Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời thực hiện các biện pháp chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg. Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé được đặt trong một túi xách màu xanh, bên trong có một số vật dụng sơ sinh và một bức thư để lại.

Quảng Trị: Trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc ảnh 2
Bé trai 3 ngày tuổi nằm trong túi xanh được đặt ở ghế đá trong khuôn viên chùa Hoằng Phúc.

Để bảo đảm sức khỏe và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục ban đầu, đồng thời đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để được các y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc theo quy định.

Quảng Trị: Trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc ảnh 3
Bức thư người nhà cháu bé để lại bên cạnh.

Hiện Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đề nghị, nếu ai là thân nhân của cháu bé, vui lòng liên hệ UBND xã Tân Mỹ để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận con theo quy định.

Nguyễn Hoàng Anh
Quảng Trị chùa Hoằng Phúc

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