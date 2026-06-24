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Quảng Trị tăng cường hợp tác với Lào về văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo Kế hoạch số 2899/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai các nội dung hợp tác với các tỉnh của nước CHDCND Lào, lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là một trong những nội dung trọng tâm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai bên.
Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị tăng cường kết nối hợp tác với tỉnh Xê Kông (Lào).
Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị tăng cường kết nối hợp tác với tỉnh Xê Kông (Lào).

Trong lĩnh vực văn hóa, tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân các sự kiện trọng đại của hai nước Việt Nam - Lào và của các địa phương có quan hệ hợp tác. Các hoạt động được triển khai thường xuyên nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia.

Về giáo dục - đào tạo, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cán bộ, sinh viên cho các tỉnh của Lào theo chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo và các biên bản hợp tác đã được ký kết. Trường Chính trị Lê Duẩn cùng các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nước bạn.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các chương trình giao lưu học sinh giữa các cơ sở giáo dục của Quảng Trị với các cơ sở giáo dục thuộc các tỉnh của Lào có quan hệ hợp tác. Các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình đoàn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh thuộc diện Hội người Việt Nam tại CHDCND Lào theo đề nghị của các hội. Đồng thời, cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại các tỉnh của Lào theo nhu cầu và đề xuất của phía bạn.

Thông qua các hoạt động hợp tác về văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu nhân dân và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Nguyễn Hoàng Anh
Quảng Trị văn hóa giáo dục Lào

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