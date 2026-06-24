Quảng Trị: Nam sinh trường THPT Cửa Tùng dũng cảm cứu 2 em nhỏ tại bãi biển Đá Nhảy

(Ngày Nay) - Giữa những ngày hè oi ả tại bãi biển Đá Nhảy (Quảng Trị), một hành động dũng cảm của nam sinh Lê Đức Trung, đoàn viên lớp 11A4 Trường THPT Cửa Tùng đã kịp thời cứu hai em nhỏ khỏi tình huống nguy hiểm, để lại nhiều xúc động trong cộng đồng.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thương (trú tại Hà Tĩnh) trên mạng xã hội, trong chuyến du lịch cùng gia đình tại khu vực biển Quảng Trị, hai con nhỏ của chị đang tắm biển thì bất ngờ bị một con sóng lớn cuốn ra xa bờ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người thân chưa kịp phản ứng.

Đúng lúc nguy cấp, em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4 Trường THPT Cửa Tùng, đã không do dự lao xuống biển, nhanh chóng tiếp cận và đưa hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Trên trang Facebook cá nhân, chị Phạm Thương (mẹ của hai cháu bé) chia sẻ nguyên văn: “Thật sự giờ mẹ mới hoàn hồn. Gia đình tôi ở Hà Tĩnh ngày hôm qua đi du lịch vô Biển đá nhảy Quảng bình nay là Quảng Trị. Trong lúc đang tắm thì đột nhiên một con sóng ập đến bất ngờ và sóng cuốn 2 con tôi ra xa một em trai tên là Lê Đức Trung đang học ở trường THPT Cửa Tùng (Quảng Trị cũ) đã không ngần ngại lao ra cứu 2 con tôi vào bờ an toàn. Rất cảm ơn cháu, cháu là người hùng của hai em”

Điều đáng trân trọng là sau sự việc, nam sinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khiêm tốn, không xem hành động của mình là điều quá lớn lao. Trong cuốn sổ tay nhỏ, một trong hai em bé được cứu đã nắn nót viết lại câu chuyện, gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã giúp mình thoát khỏi nguy hiểm. Những dòng chữ trẻ thơ mộc mạc nhưng giàu tình cảm đã trở thành món quà tinh thần ý nghĩa đối với chàng trai trẻ.

Trao đổi với phóng viên, thầy Lê Ánh Khánh, Bí thư Đoàn Trường THPT Cửa Tùng cho biết, trong quá trình tắm biển tại xã Bắc Trạch, em Lê Đức Trung đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị sóng cuốn ra xa.

Không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử của nam sinh còn được nhà trường ghi nhận là một gương sáng trong học tập và rèn luyện. Theo thầy Lê Ánh Khánh, trong quá trình học tập tại trường, em Lê Đức Trung từng đạt giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, đồng thời đạt giải Ba Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh năm 2026.

Hành động cứu người kịp thời giữa tình huống nguy hiểm của em Trung tiếp tục khẳng định hình ảnh một học sinh không chỉ giỏi chuyên môn, có thành tích học tập đáng ghi nhận mà còn giàu lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn.

Hành động dũng cảm của Lê Đức Trung không chỉ cứu hai em nhỏ trong khoảnh khắc sinh tử, mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái vốn đã trở thành giá trị bền vững trong đời sống người Việt.

Sự việc đồng thời là lời nhắc nhở đối với các gia đình khi đưa trẻ em đi tắm biển cần luôn theo sát, chủ động quan sát điều kiện sóng, dòng chảy và tuân thủ các khuyến cáo an toàn tại bãi biển.

Từ một hành động kịp thời giữa biển khơi, câu chuyện về nam sinh Lê Đức Trung đã để lại dấu ấn đẹp về lòng quả cảm và trách nhiệm với cộng đồng – những giá trị cần được trân trọng và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.