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Quảng Trị: Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 22/6, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26) chính thức khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ, lãnh đạo Quân khu 4 cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Các đại biểu tham dự tại lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.
Các đại biểu tham dự tại lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Hoa Kỳ có ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ; Thiếu tướng Eugene Darrin Cox, Chỉ huy Đoàn Quân y số 18. Về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP) là hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã phối hợp tổ chức 12 chương trình tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ngãi và Phú Yên. Các hoạt động đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác.

Trong khi đó, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship - PF) do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chăm sóc y tế, công binh và nâng cao năng lực cộng đồng.

Quảng Trị: Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 ảnh 1

Ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, phát biểu tại lễ khai mạc.

Năm 2025, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực như diễn tập ứng phó thiên tai, xử lý vật liệu nổ, công tác thú y, khám chữa bệnh, xây dựng công trình dân sinh và giao lưu văn hóa. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đăng cai tổ chức PP-PF 26.

Năm 2026, hai chương trình trên được kết hợp thành Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26), diễn ra từ ngày 22/6 đến 06/7/2026 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của khoảng 300 quân nhân Hoa Kỳ cùng các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Chương trình gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm chính: Hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai; y tế; xây dựng và sửa chữa; giao lưu cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ khẳng định chương trình không chỉ cung cấp những hỗ trợ trước mắt mà hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của địa phương. Theo ông, giá trị bền vững của chương trình nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, kinh nghiệm được chia sẻ và sự tin cậy được vun đắp giữa các đối tác trước khi thảm họa xảy ra.

Quảng Trị: Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 ảnh 2

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu chào mừng chương trình, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Từ những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và các hoạt động nhân đạo ban đầu, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng.

Trong dòng chảy hợp tác đó, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương là biểu tượng sinh động của tinh thần sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm đối với cộng đồng. Chương trình không chỉ mang đến những hoạt động thiết thực về y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai và phát triển, mà còn góp phần kết nối con người, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai tổ chức chương trình là niềm vinh dự lớn đối với địa phương, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế đối với tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để các hoạt động của chương trình được triển khai an toàn, hiệu quả và thành công.

Quảng Trị: Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Tỉnh Quảng Trị cũng đánh giá cao những chương trình hợp tác hiệu quả giữa Hoa Kỳ và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển cộng đồng. Những hoạt động này đã mang lại giá trị thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việc tổ chức Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò của địa phương trong các hoạt động hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cùng các đối tác trong khu vực.

Nguyễn Hoàng Anh
Quảng Trị Đối tác Thái Bình Dương Hải quân Hoa Kỳ Quân khu 4

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