Quy định mới về xã, phường, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

(Ngày Nay) - Bộ Công an mới ban hành Thông tư quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Cụ thể, Bộ Công an ban hành Thông tư số 48/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Đối với Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân, Thông tư 48/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng như sau: “Thông tư này áp dụng đối với: đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an xã, phường, đặc khu (gọi chung là Công an đơn vị, địa phương); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ)”.

Đối với Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Thông tư 48/2025/TT-BCA thay thế cụm từ “và hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) bằng cụm từ “và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gửi Công an xã, phường, đặc khu” tại điểm a khoản 1 Điều 9.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” như sau: Công an xã, phường, đặc khu tham mưu cho UBND cùng cấp chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gửi Công an cấp tỉnh để thẩm định và báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt, quyết định công nhận xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước ngày 20/11 hằng năm.

Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo vệ (nếu có), đại diện cơ quan Công an, đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gửi cơ quan Công an trực tiếp quản lý, theo dõi về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để thẩm định và báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt, quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước ngày 20/11 hằng năm.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý.