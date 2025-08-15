Ra mắt chi hội “Sáng tạo nội dung trên nền tảng số”

Với chủ đề “Trách nhiệm để dẫn đầu”, Chi hội KLIC – trực thuộc VECOM khẳng định cam kết kiến tạo một cộng đồng KOL, KOC và Nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và tạo ảnh hưởng tích cực tới xã hội. Tại đây, đại diện VECOM cũng công bố triển khai Giải thưởng Thương mại điện tử Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2025 và hứa hẹn sẽ có nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là hạng mục trao giải dành cho các nhà sáng tạo nội dung, influencer, KOL/KOC có trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch VECOM cho biết, trong dòng chảy của kinh tế số, các nhà sáng tạo nội dung, KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) đã trở thành những người dẫn dắt câu chuyện, định hình xu hướng và tác động sâu rộng đến hành vi của hàng triệu người tiêu dùng.

Vì thế, ông Dũng cho rằng họ cần thể hiện trách nhiệm của mình, không cổ súy cho hàng giả, hàng nhái. Trách nhiệm này bao gồm việc tuân thủ pháp luật, các quy định về quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo thông tin chia sẻ phải chính xác, minh bạch, mang lại giá trị thực cho cộng đồng. Với mục tiêu này, VECOM đã quyết định ra mắt KLIC nhằm góp phần định hình một thế hệ các nhà sáng tạo nội dung số hoạt động chuyên nghiệp và chính danh tại Việt Nam.

Theo Bà Đào Thị Nương, Chi hội trưởng KLIC chia sẻ, KLIC xây dựng tầm nhìn trở thành tổ chức nghề nghiệp chính thức, uy tín, chuẩn mực đầu tiên dành cho KOL, KOC, có tầm ảnh hưởng quốc gia và trong khu vực. Sứ mệnh của KLIC là định hướng phát triển và chuẩn hoá ngành nghề sáng tạo nội dung thông qua Kết nối – Đào tạo và nâng cao kỹ năng truyền thông, kiến thức pháp lý, tính chuyên nghiệp.

KLIC cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo hơn 10.000 học viên trong lĩnh vực KOL, KOC… để mở ra các hình thức kinh doanh số mới cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Trọng tâm của chương trình, KLIC truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng Sáng tạo nội dung là đảm bảo tính văn hoá Việt Nam gắn liền với năm giá trị cốt lõi: Chính trực, Trách nhiệm, Tử tế, Kết nối và Giá trị thật. DNA văn hoá tổ chức nhấn mạnh 5 yếu tố: Niềm tin - Tôn trọng - Trân trọng - Chia sẻ - Thấu cảm. Chiến lược phát triển của KLIC và yếu tố khác biệt của KLIC để thu hút Hội viên tham gia nằm ở các điểm nhấn: Sự chính danh của cộng đồng sáng tạo nội dung trực thuộc VECOM, Chương trình Đào tạo Ecom HUB tập trung vào 3 mảng chính là: Kiến thức Pháp lý, Kỹ năng truyền thông, quản trị và xử lý khủng hoảng thương hiệu cá nhân và Đào tạo KOC theo ngành hàng, kết hợp cùng các nhãn hàng lớn; Sự kết nối cùng các Sở ban ngành như Công Thương các tỉnh thành để giúp KOL/KOC/các nhà sáng tạo nội dung và các MCNs có thể vận hành các phiên live lớn mang tầm quốc gia, thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ hàng Việt chất lượng cao. Bên cạnh đó KLIC cũng sẽ chú trọng ứng dụng và đào tạo các xu hướng công nghệ mới trong hoạt động sáng tạo nội dung, thương mại điện tử tới các thành viên đồng thời Vinh danh, ghi nhận mọi nỗ lực đóng góp của các KOL/KOC/ Content Creator/Influencer có trách nhiệm thông qua triển khai Giải thưởng Thương mại Điện tử Việt Nam vào cuối năm 2025.

Đại diện Phòng An Ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cũng kêu gọi các KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung cần có trách nhiệm và phải công khai, minh bạch các thông tin có tính thương mại (quảng cáo, tài trợ), tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Đồng thời, các nhà sáng tạo nội dung số cần đề cao trách nhiệm kiểm chứng, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật trước khi quảng cáo. Song song đó, cần bảo mật thông tin, dữ liệu của khách hàng, người tiêu dùng.

Đại diện PA05 cũng đề nghị các sàn thương mại điện tử và KLIC phải là "người gác cổng" công tâm, đảm bảo quyền lợi các bên, giám sát nội dung và có cơ chế gỡ bỏ những nội dung sai lệch, phát ngôn không đúng của nhà sáng tạo nội dung. Đặc biệt, cần phối hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. PA05 cũng mong muốn các đơn vị sẽ tổ chức các buổi tập huấn để phổ biến những quy định pháp luật, cũng như định hình hoạt động của các nhà sáng tạo nội dung, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc nghề nghiệp.

Tại sự kiện, các phiên thảo luận diễn ra khá sôi nổi xoay quanh chủ đề “Trách nhiệm để dẫn đầu”. Tại phiên thảo luận đầu tiên dành cho các nhà sáng tạo nội dung, ở góc độ người làm nghề, KOC Phương Oanh Daily cho rằng tính trung thực, luôn làm điều đúng là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. KOC Đan Chi thì cho rằng, để làm nghề bền vững, thì các yếu tố luôn là chính mình để giữ bản sắc riêng, Kiên trì và Yêu thương là những “keyword” rất quan trọng. Trong khi đó, KOL Long Chun chia sẻ, sau bảy năm hoạt động và trải qua nhiều sai lầm, anh đã rút ra bài học phải cẩn trọng và có trách nhiệm trước mỗi phát ngôn, hình ảnh mình đưa ra, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi uy tín.

Dù vậy, Long Chun cũng bày tỏ lo ngại khi KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung đang gặp khó khăn trong "khoảng trống pháp lý" khi ký kết với các nhãn hàng, nhất là vấn đề hợp pháp của giấy tờ sản phẩm.

"Chúng tôi lúng túng với các quy định về giấy tờ hợp pháp. Khi ký kết, phía nhãn hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, cam kết đảm bảo thủ tục pháp lý. Nhưng khi sự cố xảy ra như hàng giả, hàng kém chất lượng, chúng tôi lại là người chịu trách nhiệm cuối cùng, trong khi đây là trách nhiệm của nhiều bên liên quan" - Long Chun nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, bày tỏ sự đồng cảm và đề xuất các KOL, KOC nên chủ động kiểm tra chéo bằng cách mang sản phẩm đi kiểm định độc lập để xác thực hàng hóa có đúng như công bố hay không.

Ông Sơn cũng cho rằng các nhà sáng tạo nội dung cần không ngừng học hỏi, đặc biệt là nắm bắt các quy định pháp luật hiện hành trong ngành quảng cáo và thương mại điện tử. Đồng thời, họ phải luôn khiêm tốn, đoàn kết và giữ gìn cội nguồn văn hóa, đảm bảo thuần phong mỹ tục của Việt Nam, ngay cả khi truyền tải nội dung có yếu tố thương mại.

KLIC là chi hội “Sáng tạo Nội dung trên nền tảng số Việt Nam” trực thuộc VECOM, tiên phong xây dựng môi trường phát triển bài bản cho những người làm nội dung số - một ngành nghề mới nhưng đã và đang có tác động sâu rộng tới hành vi tiêu dùng và thị trường thương mại điện tử. Về ý nghĩa tên gọi KLIC, Bà Đào Thị Nương cũng chia sẻ thêm, tên gọi KLIC là hợp lực của 4 chữ quan trọng: Khởi nguồn (K) – Lắng Nghe (L) – Ảnh hưởng (I) và Chân thành (C) – với mong muốn KLIC sẽ là nơi khởi nguồn, bắt đầu hành trình chuyên nghiệp hoá nghề Sáng tạo nội dung; Là nơi luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; Là nơi tôn vinh vai trò ảnh hưởng tích cực – đúng đắn của người làm nghề và là nơi kiến tạo môi trường tử tế, trách nhiệm và chân thành.