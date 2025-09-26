Rà soát tình hình triển khai Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân

(Ngày Nay) - Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản để đưa các chính sách vào triển khai trong thực tiễn.

Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp rà soát tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản để đưa các chính sách vào triển khai trong thực tiễn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng loạt, sâu rộng, phong phú về nội dung và hình thức tại các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, tới người dân, doanh nghiệp.

Các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng, đề xuất, hiến kế nhiều sáng kiến, giải pháp, hành động để đồng hành cùng Chính phủ triển khai Nghị quyết.

Vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt.”

Qua 9 phiên đối thoại cấp địa phương, Diễn đàn đã thu hút hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, hơn 200 kiến nghị cụ thể được tổng hợp gửi tới phiên cấp bộ và cấp cao.

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết tính đến 22/9/2025, tổng số dự kiến được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 thủ tục hành chính/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (đạt khoảng 60,2%); dự kiến cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 31%).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 68-NQ/TW đã bước đầu phát huy tác dụng, tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

Từ tháng 5 đến nay, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm (12.907 doanh nghiệp/tháng).

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 của cả nước đạt 1,33 triệu tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 31,8% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết tại địa phương còn chậm, chưa được như kỳ vọng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần kiểm tra kỹ các dự án, đề án, chính sách hiện nay đã triển khai đến đâu, có vướng mắc gì để đưa ra những giải pháp cụ thể.

Mục tiêu phải tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đưa vào nền kinh tế. Từ đó, lan tỏa phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tăng cường rà soát các dự án, các đề án, chương trình cụ thể. Các cơ quan chủ trì nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy trách nhiệm, bao quát và tham mưu kịp thời.

Về thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, tránh tình trạng "cắt thủ tục hành chính cũ nhưng ban hành thủ tục hành chính mới không thực sự cần thiết."

Ngoài ra, các cơ quan liên quan rà soát, kiểm soát và cảnh báo kịp thời đối với các nhiệm vụ có nguy cơ quá hạn. Nếu tình hình triển khai phát sinh yêu cầu mới theo "hơi thở cuộc sống" thì phải báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đối với nhiệm vụ quá hạn, phải tập trung đôn đốc, thúc đẩy.

Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện các nhiệm vụ: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kết nối trường, viện trong nước và nước ngoài, các hiệp hội để tận dụng chuyển giao, ứng dụng được công nghệ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nước ngoài; khả năng tiếp cận đất đai, hạ tầng, khu công nghiệp của doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận vốn đối với doanh nghiệp; đột phá, dẫn dắt trong đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số...