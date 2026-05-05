Sắp diễn ra Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và VARS AWARDS 2026

(Ngày Nay) -Với chủ đề “Chuẩn mực – Minh bạch – Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và chương trình VARS AWARDS 2026 là sự kiện có quy mô lớn, nội dung và dấu ấn nổi bật nhất từ trước đến nay; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của nghề môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc, hướng tới minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Chia sẻ tại họp báo ngày 05/5/2026, đại diện VARS cho biết, năm 2026 đánh dấu năm thứ 11 VARS tổ chức Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và chương trình VARS AWARDS.

Trải qua hơn một thập kỷ, sự kiện đã trở thành điểm hẹn uy tín của cộng đồng môi giới bất động sản cả nước; là nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp và tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho thị trường.

Chương trình năm nay được tổ chức tại thành phố Cần Thơ – trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, năng động và nhiều dư địa phát triển. Việc lựa chọn Cần Thơ thể hiện định hướng của VARS trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

Chuỗi hoạt động nổi bật: Chuyên môn - Thể thao - Văn hóa - Vinh danh

Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối, thể thao, văn hóa và vinh danh.

VARS Forum – Diễn đàn Môi giới Bất động sản Việt Nam là không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, sàn giao dịch và cộng đồng môi giới về xu hướng thị trường, chuẩn hóa hành nghề, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn, phân phối, quản trị dữ liệu, chăm sóc khách hàng.VARS Pickleball Tournament – Giải Pickleball Cộng đồng Môi giới Bất động sản Việt Nam là hoạt động thể thao kết nối, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng nghề, lan tỏa tinh thần năng động, bản lĩnh, hợp tác và trách nhiệm của đội ngũ môi giới bất động sản trên toàn quốc.

Đêm Gala “Vọng Cầm Ca” là điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật giàu bản sắc, mang tinh thần giao lưu và kết nối cộng đồng bất động sản; tạo nên không gian cảm xúc, trang trọng và ấn tượng, nơi giá trị nghề nghiệp, văn hóa vùng miền và tinh thần hội nhập được hòa quyện.

Cùng với đó, Lễ vinh danh VARS AWARDS 2026 là sự kiện trọng tâm, tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu, xuất sắc; lan tỏa những mô hình hành nghề chuyên nghiệp, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm và có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường.

VARS AWARDS 2026 vinh danh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu theo các nhóm hạng mục chính:

Nhóm giải doanh nghiệp/sàn giao dịch: Top 10 Thương hiệu Quốc gia về Môi giới bất động sản; Top 10 Sàn giao dịch bất động sản Xuất sắc Việt Nam; Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản Tiêu biểu Việt Nam; Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản Đổi mới sáng tạo.

Nhóm giải nhà lãnh đạo: Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam, tôn vinh các Chủ tịch, CEO, nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, dấu ấn điều hành, uy tín cá nhân, năng lực truyền cảm hứng và đóng góp tích cực cho ngành.

Nhóm giải nhà môi giới: Top 100 Nhà Môi giới Bất động sản Xuất sắc Việt Nam và Top 100 Nhà Môi giới Bất động sản Tiêu biểu Việt Nam, ghi nhận các nhà môi giới có thành tích thực chất, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, uy tín với khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng nghề.

Nhóm giải công nghệ: Top 5 Đơn vị Công nghệ Bất động sản Việt Nam, tôn vinh các nền tảng, giải pháp công nghệ hỗ trợ nhà môi giới hành nghề hiệu quả, quản lý khách hàng, sản phẩm, giao dịch, dữ liệu thị trường; góp phần tối ưu tư vấn, nâng cao hiệu suất kết nối cung - cầu và minh bạch hóa thông tin.

Thông qua hệ thống hạng mục này, VARS AWARDS 2026 không chỉ ghi nhận thành tích, mà còn góp phần xác lập những chuẩn mực mới cho nghề Môi giới bất động sản Việt Nam: lấy giá trị thật làm nền tảng, lấy minh bạch làm nguyên tắc, lấy công nghệ làm động lực và lấy niềm tin thị trường làm đích đến.

Chuẩn mực để nâng tầm, minh bạch để tạo niềm tin

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi, tái cấu trúc và thích ứng với khung pháp lý mới, yêu cầu về chất lượng tư vấn, minh bạch thông tin, năng lực hành nghề và uy tín của nhà môi giới ngày càng trở nên cấp thiết.

Với thông điệp “Chuẩn mực – Minh bạch – Kỷ nguyên số”, chương trình đặt mục tiêu lan tỏa ba giá trị trọng tâm: chuẩn mực là nền tảng nâng tầm nghề nghiệp; minh bạch là điều kiện củng cố niềm tin thị trường; công nghệ là động lực đưa nghề Môi giới bước vào phương thức hành nghề hiện đại, hiệu quả và hội nhập.