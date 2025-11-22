(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho hay, việc sáp nhập hai trường là chủ trương lớn và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy, UBND thành phố Huế để thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học, các chuyên gia hùng hậu của Trường Đại học Y – Dược, sáp nhập cũng là điều kiện thuận lợi để các các cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Cao đẳng Y tế có điều kiện tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiệp vụ lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế đề nghị, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế và các sở, ngành triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Đề án sáp nhập; chú trọng công tác tiếp nhận, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả; đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhà giáo, viên chức, người lao động và người học...

Theo đó, mục tiêu chung của việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế để phát triển theo mô hình Trường - Viện đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia, hướng đến đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và y tế, đáp ứng yêu cầu Chiến lược quốc gia về chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.