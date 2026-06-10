Sẽ báo cáo Chính phủ mở rộng các tuyến cao tốc Bắc-Nam trước ngày 15/6

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(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu đơn vị rà soát kỹ lộ trình đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông để báo cáo lên Chính phủ.
Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Vũng Áng-Bùng có tổng chiều dài 55,34km đã được đưa vào khai thác.
Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Vũng Áng-Bùng có tổng chiều dài 55,34km đã được đưa vào khai thác.

Hiện nay, cao tốc Bắc-Nam phía Đông được khai thác toàn tuyến và đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng Năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 của Bộ Xây dựng chiều 9/6, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng kỳ vọng; một số dự án chưa đáp ứng tiến độ đề ra… Do đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát tình hình thi công và giải ngân ở các dự án hàng ngày, hàng tuần.

Đối với tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, hệ thống kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ phải hoàn thành trước 15/7 (ngoại trừ đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau hoàn thành sau vì một số lý do khách quan) để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí.

Tư lệnh ngành Xây dựng cũng yêu cầu đơn vị rà soát kỹ lộ trình đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh các tuyến cao tốc Bắc-Nam, tham mưu lãnh đạo Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026; sớm hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội.

“Các đơn vị liên quan cần triển khai ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề có liên quan về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng Năm đã đưa vào vận hành thêm 34km cao tốc, nâng tổng chiều dài cao tốc mới được hoàn thành trong năm tháng đầu năm lên 286km. Cao tốc Bắc-Nam phía Đông được khai thác toàn tuyến và đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trước 15/6).

Ngoài ra, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã vận hành, thu phí, 12/12 gói thầu xây lắp thuộc các dự án thành phần còn lại giai đoạn 2021-2025 đang triển khai thi công, phấn đấu 30/6/2026 đưa vào thu phí đồng bộ (trừ hai dự án Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau).

Các dự án đường sắt lớn như: đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Về kết quả thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tính đến hết tháng 5/2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô 29.895 căn, hoàn thành 11.207 căn trên chỉ năm 2026 là 158.723 căn.

Bộ Xây dựng đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược; phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư...

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã cắt giảm gần 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cắt giảm gần 54% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phân cấp 75/243 thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp Bộ, số thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp Bộ còn lại 168/563 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 29,8%); cắt giảm 9/30 ngành, nghề đầu tư kinh doanh (đạt 30%); cắt giảm 102/249 điều kiện kinh doanh (đạt xấp xỉ 41%)...

PV
cao tốc Bắc-Nam

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