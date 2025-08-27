Siêu giải pháp thanh toán VPBank - Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hiệu quả

(Ngày Nay) - Số hóa thanh toán là xu hướng tất yếu, nhưng nhiều hộ kinh doanh nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, ngại cập nhật công nghệ cũng như chưa có kinh nghiệm quản lý phù hợp. Đặc biệt, sau khi Nghị định 70 có hiệu lực, việc duy trì sử dụng tiền mặt sẽ tạo nhiều thách thức hơn cho hộ kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động kê khai chứng từ, hóa đơn. Vậy đâu là giải pháp tối ưu giúp hộ kinh doanh số hóa và quản lý dòng tiền hiệu quả?

Thói quen cũ – Rào cản mới

Trên thực tế, hầu hết hộ kinh doanh vẫn đang sử dụng hình thức thanh toán tiền mặt bởi tâm lý ngại thay đổi, ngại chi tiền, chưa trang bị kiến thức và kĩ năng công nghệ hay lo ngại về vấn đề bảo mật và rủi ro. Điều này sẽ gây trở ngại cho doanh nghiệp trên nhiều phương diện khi Luật Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) sửa đổi đã chính thức đi vào hoạt động với những quy định chặt chẽ hơn trong việc chứng minh chi phí hợp lý để được khấu trừ thuế.

Ông Phạm Thành Nam 53 tuổi, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cho hay, bản thân vẫn còn lúng túng vì thói quen tính tiền thủ công nhiều năm nay. “Gần đây luật thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh như chúng tôi có nhiều thay đổi, theo đó, cần phải mua thêm nhiều thiết bị như: máy tính tiền, máy tính để kết nối để dễ dàng cho kê khai. Nhưng cách sử dụng ra sao để có thể kết nối với ngành thuế cũng là cả một vấn đề”, ông Nam cho biết thêm.

Bên cạnh đó thanh toán tiền mặt đã trở nên “lỗi thời” không chỉ vì rủi ro tiền giả, tiền rách mà vì nhiều khách hàng trẻ hiện đại đã thay đổi hành vi tiêu dùng, ưu tiên các phương pháp thanh toán nhanh gọn như QR, quẹt thẻ, quẹt ví điện tử. Có thể thấy, sử dụng tiền mặt và thiếu hệ thống quản lý số hóa khiến “hồ sơ” dòng tiền của hộ kinh doanh không minh bạch, gây khó khăn trong quá trình quản lý và vận hành, gặp trở ngại khi tiếp cận tín dụng hoặc hợp tác với các đối tác lớn, các hệ thống đại lý phân phối bài bản chuyên nghiệp.

Siêu giải pháp thanh toán từ VPBank – trợ thủ đắc lực của hộ kinh doanh

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã mang đến Siêu Giải pháp Thanh toán – một hệ sinh thái thanh toán số có nền tảng công nghệ hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng. Các công cụ trong bộ giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát dòng tiền kinh doanh, không lo thất lạc hay nhầm lẫn.

Điểm đặc biệt của bộ giải pháp này là mọi công cụ đều được tích hợp sẵn trên ứng dụng VPBank NEO, giúp khách hàng tối ưu nguồn nhân lực, chi phí vốn cũng như thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Khách hàng cũng dễ dàng được hỗ trợ bởi các nhân viên VPBank qua tổng đài 24/7 hoặc tại hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Nhằm giúp khách hàng xây dựng thói quen chuyển đổi hình thức thanh toán từ tiền mặt sang chuyển khoản, VPBank cung cấp loa Soundbox, Loa thịnh vượng, Tài khoản Bion, tính năng Shop thịnh vượng, giúp hỗ trợ quản trị doanh số, tách bạch nguồn thu theo từng nhân viên, từng cửa hàng hoặc kênh bán, giúp các chủ hộ kinh doanh dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi, phân bổ nguồn hàng, chi phí cho từng địa điểm.

Đối với chủ hộ kinh doanh ngại đăng ký mua máy POS do phát sinh phí vận hành, VPBank cung cấp tính năng Tap to Phone giúp biến chính chiếc điện thoại thông minh của khách hàng thành máy POS, cho phép đăng ký nhiều tài khoản truy cập, giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí đầu tư, vận hành mà vẫn thuận tiện quản lý doanh thu bán hàng. Phương thức này cho phép thanh toán tại bất cứ đâu, mang lại trải nghiệm mua hàng tối ưu, giúp các cửa hàng ghi điểm chất lượng dịch vụ với khách hàng của mình.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định mới về luật Thuế GTGTvà Nghị định 70, VPBank nhanh chóng bắt tay với các đối tác cung cấp gói phần mềm tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn, kế toán và chữ ký số, cũng như hàng ngàn gói ưu đãi cho khách hàng. Những phần mềm này được kết nối trực tiếp với Cục thuế, đảm bảo xuất và truyền hóa đơn đúng hạn, tuân thủ quy định của pháp luật nên hoàn toàn bảo mật và an toàn.

Để bộ Siêu Giải pháp Thanh toán thâm nhập sâu hơn vào thị trường, trở thành bộ giải pháp đúng lúc và hữu ích nhất, VPBank đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho hộ kinh doanh giúp việc chuyển đổi sang thanh toán số trở nên nhẹ nhàng và đáng tin cậy hơn như: tặng đến 80% phí mở tài khoản số đẹp cho khách hàng đăng ký Tài khoản Bion, miễn phí đặt hàng bộ QR trưng bày trên VPBank NEO, hoàn tiền đến 400.000 đồng khi đăng ký Loa Soundbox hay ưu đãi phí POS chỉ từ 0 đồng, tặng miễn phí gói phần mềm hỗ trợ kinh doanh cho khách hàng khi thỏa mãn điều kiện của ngân hàng…

Chỉ cần mở tài khoản VPBank, hộ kinh doanh có thể theo dõi dòng tiền ngay trên ứng dụng, chủ động chi tiêu mà vẫn giữ được sự linh hoạt. Đặc biệt, khách hàng có thể chọn tài khoản số đẹp, số phong thủy, phát lộc vừa dễ nhớ, vừa mang lại cảm giác may mắn cho người làm kinh doanh. Có thể nói, Siêu Giải pháp Thanh toán ra đời được xem là trợ thủ đắc lực cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, mang tới những trải nghiệm thanh toán mới, tiện lợi và an toàn, bảo mật.