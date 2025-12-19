Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến toàn tuyến khoảng 83.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Ngày 19/12, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.

Hòa trong không khí cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công 234 công trình Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Dự án gồm các hạng mục chính: Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3; Đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đường thuộc địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Cùng với tuyến đường qua địa bàn Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 27,766 km. Tuyến đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120km/h. Tuyến đường song hành dọc theo 2 bên tuyến chính được thiết kế 4 làn xe với tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng.

Hiện dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để sớm triển khai, trong đó Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến khoảng 83.000 tỷ đồng. Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Từ đây, một trục giao thông chiến lược mới được hình thành, kết nối trung tâm chính trị - hành chính của cả nước với vùng văn hóa Kinh Bắc đậm nét, hành lang dọc hai bên tuyến đường là các khu đô thị hiện đại với hệ sinh thái đồng bộ, song hành thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics thông minh, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng.

Lễ khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình và Hà Nội đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược kết nối sân bay thứ hai tại cửa ngõ Thủ đô về trung tâm, tạo động lực phát triển cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành biểu tượng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế.