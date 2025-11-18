Singapore: mùa lễ hội rực rỡ và những trải nghiệm mới mẻ đang chờ du khách

(Ngày Nay) - Singapore bước vào những tháng cuối năm bằng bầu không khí lễ hội rộn ràng, nghệ thuật thăng hoa và hàng loạt trải nghiệm mới lạ. Từ những triển lãm nghệ thuật tầm cỡ, những con đường ngập ánh sáng cho tới không gian khám phá đại dương giữa đêm hay căn phòng trị liệu cảm quan đầu tiên tại sân bay, đảo quốc Sư tử tiếp tục khẳng định sức hút với du khách toàn cầu bằng sự đa dạng và khả năng làm mới không ngừng.

Trong bản tin mới nhất của Tổng cục Du lịch Singapore, đơn vị cho biết những hoạt động trải dài từ tháng 11/2025 đến đầu năm 2026 sẽ đưa du khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: rực rỡ, huyền ảo, lấp lánh và sâu lắng.

Không khí lễ hội phủ khắp đảo quốc

National Gallery Singapore kỷ niệm 10 năm thành lập bằng chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc biệt. Khai trương từ năm 2015 và đã đón hơn 14 triệu lượt khách, nơi đây sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại lớn nhất Singapore và Đông Nam Á. Xuyên suốt tháng 11, phòng trưng bày mang tới hơn 10 triển lãm đa dạng, trong đó nổi bật nhất là “Into the Modern: Impressionism from the Museum of Fine Arts, Boston” – bộ sưu tập tranh ấn tượng lớn nhất của Pháp từng ra mắt tại khu vực với hơn 100 tác phẩm được đưa đến Singapore.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10, National Gallery còn hợp tác với 13 thương hiệu địa phương như Mr. Bucket Chocolaterie, Supermama hay Rocket Eyewear để ra mắt các sản phẩm phiên bản giới hạn, bày bán tại Sảnh Spine và các cửa hàng đối tác đến hết tháng 12.

Không khí huyền ảo tiếp tục lan rộng trên đảo Sentosa qua sự kiện “Wicked: For Good”, lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng. Từ ngày 10/11/2025 đến 4/1/2026, Sentosa trở thành thế giới Oz thu nhỏ với con đường lát gạch vàng Yellow Brick Road, bong bóng phép màu của Glinda và chiếc mũ Elphaba cao 9 mét. Khi đêm xuống, màn trình diễn Limitless Lights tại Lake of Dreams thắp sáng bầu trời bằng dải sắc màu sống động. Universal Studios Singapore cũng hòa trong không khí lễ hội khi cho phép du khách gặp gỡ các nhân vật của Wicked và tham quan bộ sưu tập trang phục của vở diễn.

Marina Bay lại hóa thành “thành phố mùa đông” khi World Christmas Market 2025 tái xuất từ 11/12/2025 đến 4/1/2026. Lấy chủ đề “A Christmas Constellation”, hội chợ mở ra chín khu vực riêng biệt, mỗi nơi mang tên một linh vật tuần lộc và sở hữu các hoạt động riêng: nhạc kịch, chợ thủ công, khu vui chơi gia đình và những góc sống ảo theo chủ đề Giáng Sinh. Dancer’s Magical Playground sẽ trở lại với vở nhạc kịch độc quyền dành riêng cho mùa lễ hội. Tất cả được bao phủ bởi ánh đèn lung linh của vịnh Marina, mang đến trải nghiệm náo nhiệt nhưng vẫn đậm sắc màu ấm áp.

Trong khi đó, Christmas Wonderland biến Gardens by the Bay thành xứ sở thần tiên rực rỡ từ 29/11/2025 đến 1/1/2026. Những khung cảnh tuyết rơi nhân tạo, các khu nghệ thuật ánh sáng quy mô lớn và hàng loạt hoạt động từ carnival, gặp gỡ ông già Noel đến biểu diễn trực tiếp khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng của các gia đình trong mùa cuối năm.

Những trải nghiệm hoàn toàn mới chỉ có tại Singapore

Không chỉ sống động với lễ hội, Singapore còn dành cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Singapore Oceanarium chính thức đưa chương trình glamping “Ocean Dreams” trở lại trong bốn dịp cuối tuần từ tháng 11 đến tháng 12/2025. Đây là hoạt động ngủ qua đêm trong những chiếc lều cao cấp đặt ngay tại khu vực Open Ocean Zone – nơi ánh sáng xanh thẳm của đại dương phản chiếu lên đàn cá đuối, cá mập và hàng trăm loài sinh vật biển khác bơi lượn ngay phía trên.

Chương trình bao gồm tour hậu trường để du khách tìm hiểu cách chăm sóc san hô, quan sát khu nuôi dưỡng động vật non, cho cá đuối ăn và tham gia các buổi gặp gỡ động vật. Bữa tối buffet, đồ ăn nhẹ đêm khuya, bữa sáng dinh dưỡng và bộ quà tặng lưu niệm là điểm nhấn khiến hoạt động này trở thành “trải nghiệm đại dương trọn vẹn”.

Sân bay Changi – biểu tượng dịch vụ của Singapore – tiếp tục tiên phong khi ra mắt The Calm Room tại nhà ga T2, không gian trị liệu cảm quan. Căn phòng được chia thành bốn khu vực: Welcome Area với bản đồ trực quan và đại sứ ảo hỗ trợ, khu The Forest với hình ảnh sắc xanh và âm thanh thiên nhiên thư giãn, khu The Den được thiết kế kín đáo với tường bọc đệm để du khách có thể nằm thư giãn hoặc vận động nhẹ, và cuối cùng là The Nest gồm hai phòng riêng biệt cách âm với ánh sáng điều chỉnh linh hoạt. Đây là mô hình đầu tiên tại Singapore, thể hiện nỗ lực nâng tầm trải nghiệm của mọi du khách.

Bên cạnh những sự kiện và hoạt động mới, Singapore vừa được vinh danh là “Điểm đến Du lịch Thể thao Hàng đầu Châu Á 2025” tại World Travel Awards, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm sự kiện – giải trí nổi bật nhất khu vực.

Lễ hội, nghệ thuật, ánh sáng, đại dương, di sản và sự tận tâm trong từng trải nghiệm – tất cả đang hội tụ tại Singapore vào những tháng cuối năm. Dù là du khách tìm kiếm không khí Giáng Sinh, mong muốn khám phá những hoạt động mới mẻ hay đơn giản muốn tận hưởng kỳ nghỉ giàu cảm xúc, đảo quốc Sư tử đang sẵn sàng mang đến những hành trình khó quên.