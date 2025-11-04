Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm lịch sử tới Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tháng 3 năm 2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, người đồng hành đáng tin cậy và đối tác kinh tế then chốt, mong muốn không ngừng vun đắp, đưa khuôn khổ quan hệ mới thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực mà Singapore đã dành cho Việt Nam ngay từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nhất là thông qua đào tạo cán bộ và xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp chiến lược; đẩy mạnh hợp tác kênh đảng, ưu tiên sớm triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới ký kết, xứng đáng là quan hệ mẫu mực trong khu vực, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và vai trò dẫn dắt, Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, công nghệ nguồn, an ninh lương thực, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính, logistics, kết nối hàng không, hàng hải, kết nối mạng lưới điện…; cũng như cùng đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào và chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cấp cao Singapore, cảm ơn Chính phủ Singapore đã hỗ trợ thiết thực Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua; chúc Đại sứ Jaya Ratnam sức khỏe, thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết với Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam chuyển lời thăm hỏi của Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long và Bộ trưởng cao cấp Tiêu Chí Hiền gửi Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển thần kỳ của Việt Nam trong những năm qua, chia sẻ cá nhân Đại sứ luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 sau gần 5 năm gắn bó, khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp và ngưỡng mộ sự kiên cường, khả năng thích ứng, tinh thần vươn lên và đoàn kết của nhân dân Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Khẳng định dư địa hợp tác còn rất lớn, Đại sứ nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về quan hệ song phương; cho rằng lòng tin chính trị giữa lãnh đạo hai nước là nền tảng quan trọng giúp quan hệ song phương ngày càng gắn bó, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết và thịnh vượng chung của ASEAN; đánh giá Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 – 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn cho hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh dù ở cương vị nào cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc phát triển VSIP thế hệ thứ hai với mục tiêu 30 khu VSIP với hàm lượng khoa học – công nghệ cao tại Việt Nam trong tương lai gần, cũng như lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng – an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân…; mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ, tạo cộng hưởng, phát huy hiệu quả năm 2027, khi Việt Nam đăng cai APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN.