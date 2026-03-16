EQuest khởi công và ra mắt Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm tại Hải Phòng, quy mô đào tạo 20.000 học sinh, sinh viên

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục của EQuest tại khu vực phía Bắc, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực.
Dấu mốc mới trong chiến lược đầu tư giáo dục của EQuest
Tham dự buổi lễ có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ TP. Hải Phòng, ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố; các doanh nghiệp, đối tác; lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục EQuest và các đơn vị thành viên. Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
|Phối cảnh dự án Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm tại TP Hải Phòng
Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, ông Trần Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục EQuest, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng rằng trong tương lai, Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm không chỉ là một trường học, mà sẽ trở thành một trung tâm giáo dục năng động của Hải Phòng, nơi hội tụ các chương trình đào tạo chất lượng cao, các hoạt động học thuật quốc tế và một cộng đồng học tập sáng tạo cho thế hệ trẻ.
Hải Phòng đã nổi tiếng về cảng xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi ước nguyện xa hơn, mong đưa Hải Phòng trở thành nơi xuất khẩu tri thức.
|Ông Trần Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục EQuest phát biểu tại sự kiện
Đối với EQuest, dự án Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm không đơn thuần là một dự án đầu tư. Đây là cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sự phát triển giáo dục của TP. Hải Phòng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm và hỗ trợ của Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự hợp tác của các đối tác và cộng đồng, tổ hợp giáo dục này trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm giáo dục năng động, nơi học sinh và sinh viên được nuôi dưỡng tri thức, phát triển năng lực và chuẩn bị hành trang để hội nhập với thế giới.”
EQuest mở rộng hệ sinh thái giáo dục tại Hải Phòng
Những năm gần đây, Tập đoàn Giáo dục EQuest liên tiếp mở rộng đầu tư tại Hải Phòng, lần lượt đưa các thương hiệu giáo dục uy tín đến địa phương, cùng kinh nghiệm quản trị, chuẩn mực học thuật và kiểm định quốc tế.
Qua hai năm, EQuest đã hiện diện tại TP. Hải Phòng với ba cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao, hơn 1.000 học sinh đang theo học, gồm: Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội - cơ sở Hải Phòng, Trường Liên cấp Newton Hải Dương và Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng.
EQuest sẽ xây dựng tại Hải Phòng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, kết nối giữa giáo dục phổ thông, đại học và nhu cầu phát triển của TP. Hải Phòng. Việc khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược này.
|Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện
Tổ hợp tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển mới của thành phố Hải Phòng, liền kề các công trình trọng điểm, tạo lợi thế kết nối trong không gian phát triển đô thị hiện đại. Với tổng diện tích 71.559 m², dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp giáo dục bao gồm khối đại học và trường liên cấp, với quy mô đào tạo 20.000 học sinh và sinh viên.
Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch theo tiêu chuẩn cơ sở giáo dục hiện đại, tích hợp không gian học tập mở, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu và hạ tầng công nghệ phục vụ giáo dục số. Mô hình tổ hợp cho phép kết nối liên thông giữa các cấp học, tạo môi trường học tập xuyên suốt trong cùng một hệ sinh thái giáo dục.
Khoảng 40% diện tích khuôn viên được dành cho cây xanh, không gian ngoài trời và khu thể thao, hướng tới xây dựng mô hình trường học xanh, nơi việc học không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn gắn với trải nghiệm và môi trường sống của học sinh.
Khối đại học được định hướng phát triển theo mô hình quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của kỷ nguyên số như trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics, khoa học dữ liệu và quản trị kinh doanh. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Phú Xuân tại Hải Phòng sẽ là đơn vị đào tạo trọng tâm. Chương trình hợp tác với Keiser University, đại học tư phi lợi nhuận lớn nhất tại bang Florida, Hoa Kỳ, sẽ tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam nhận bằng đại học nguyên bản từ Hoa Kỳ và thu hút sinh viên quốc tế đến du học tại Hải Phòng.
Song song đó, khối phổ thông gồm hệ thống trường liên cấp, triển khai các chương trình song ngữ và quốc tế được kiểm định, chú trọng phát triển năng lực học thuật, kỹ năng và tư duy hội nhập cho học sinh.
Khi đi vào hoạt động, Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo quy mô lớn của Hải Phòng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của khu đô thị Bắc Sông Cấm và thu hút cộng đồng tri thức, chuyên gia, cư dân đến sinh sống, làm việc.
Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho biết: “Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm là bước đi phù hợp, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục của thành phố, mở rộng cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến cho học sinh Hải Phòng và các địa phương lân cận.”
Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng: “Với quyết tâm của Tập đoàn Giáo dục EQuest, cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đi vào hoạt động, qua đó góp phần phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hải Phòng.”
Tập đoàn Giáo dục EQuest, thành lập từ năm 2003, là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân uy tín và lớn nhất Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái đào tạo trải rộng trên ba lĩnh vực: Giáo dục Phổ thông (K12), Giáo dục Đại học và Cao đẳng (C&U) và Công nghệ giáo dục (EdTech).
Tính đến nay, EQuest đang vận hành 25 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông, 10.000 sinh viên đại học, cao đẳng và hơn 180.000 học sinh đang theo học các chương trình STEM và nền tảng công nghệ giáo dục do EQuest phát triển. EQuest cũng là tổ chức giáo dục tư nhân đầu tiên nhận kiểm định của Cognia, tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất Hoa Kỳ.
