Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ vụ nam sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

(Ngày Nay) - Trước thông tin trên các phương tiện truyền thông về vụ việc một nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, ngày 17/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu bệnh viện báo cáo nhanh toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị người bệnh.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Báo cáo kết quả phải gửi về Sở Y tế trước ngày 24/10/2025.

Cùng với đó, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện và bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Thời gian kiểm tra dự kiến kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 20/10/2025.

Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác khám, chữa bệnh; đồng thời xác định nguyên nhân gốc rễ để có biện pháp, giải pháp khắc phục, cải tiến chất lượng phục vụ người dân.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.