TP Hồ Chí Minh: Không xếp tiết chính khóa vào ngày Thứ Bảy

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục bậc trung học năm học 2025 - 2026, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định các trường không được xếp thời khóa biểu chính khóa vào ngày Thứ Bảy.

Ông Quốc cho biết, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ, mỗi ngày chỉ dạy tối đa 7 tiết chính khóa. Các hoạt động khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hay câu lạc bộ có thể tổ chức thêm, nhưng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh và có sự thống nhất với phụ huynh về học phí, chi phí học tập.

TP Hồ Chí Minh: Không xếp tiết chính khóa vào ngày Thứ Bảy ảnh 1
Học sinh TP Hồ Chí Minh không học các tiết chính khóa vào Thứ Bảy.

Phó giám đốc Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, THPT rà soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục để phù hợp quy định, đồng thời hạn chế tối đa việc học vào ngày Thứ Bảy. Một số trường đã chuyển ngày này thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, được xem là giải pháp cần khuyến khích.

Cùng quan điểm, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh), cho biết Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm ổn định thời khóa biểu, tạo thuận tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Bà Lãm Thuý nhấn mạnh, kế hoạch mới quy định tối thiểu 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần và tối đa 11 buổi/tuần, nhưng “tối đa không có nghĩa là bắt buộc, các trường hoàn toàn có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế”.

Đại diện Sở cũng lưu ý, thời gian qua đã có nhiều phản ánh từ phụ huynh về việc xếp lịch học chưa hợp lý, đặc biệt ở bậc THCS và THPT. Do đó, các trường cần cân nhắc kỹ, tránh gây áp lực cho học sinh và phụ huynh, đồng thời chỉ nên chọn lọc một số ít hoạt động bổ sung ngoài chương trình chính khóa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, mục tiêu quan trọng là duy trì sự ổn định trong nề nếp học tập, hạn chế thay đổi đột ngột so với năm học trước, từ đó giảm bớt những bức xúc trong dư luận.

PV
Học sinh Thứ Bảy học 2 buổi giáo dục TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
(Ngày Nay) - Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh Bộ Nội vụ đã xây dựng được dự thảo Báo cáo chuyên đề rất dày dặn, nhiều thông tin. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Báo cáo đầy đủ về kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương vào chiều nay (9/9) về tình hình thực hiện, xây dựng Báo cáo chuyên đề đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các giải pháp xử lý bất cập, vướng mắc do quy định của pháp luật.