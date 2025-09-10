TP Hồ Chí Minh: Không xếp tiết chính khóa vào ngày Thứ Bảy

(Ngày Nay) - Ngày 10/9, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục bậc trung học năm học 2025 - 2026, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định các trường không được xếp thời khóa biểu chính khóa vào ngày Thứ Bảy.

Ông Quốc cho biết, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ, mỗi ngày chỉ dạy tối đa 7 tiết chính khóa. Các hoạt động khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hay câu lạc bộ có thể tổ chức thêm, nhưng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh và có sự thống nhất với phụ huynh về học phí, chi phí học tập.

Phó giám đốc Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, THPT rà soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục để phù hợp quy định, đồng thời hạn chế tối đa việc học vào ngày Thứ Bảy. Một số trường đã chuyển ngày này thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, được xem là giải pháp cần khuyến khích.

Cùng quan điểm, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh), cho biết Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm ổn định thời khóa biểu, tạo thuận tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Bà Lãm Thuý nhấn mạnh, kế hoạch mới quy định tối thiểu 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần và tối đa 11 buổi/tuần, nhưng “tối đa không có nghĩa là bắt buộc, các trường hoàn toàn có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế”.

Đại diện Sở cũng lưu ý, thời gian qua đã có nhiều phản ánh từ phụ huynh về việc xếp lịch học chưa hợp lý, đặc biệt ở bậc THCS và THPT. Do đó, các trường cần cân nhắc kỹ, tránh gây áp lực cho học sinh và phụ huynh, đồng thời chỉ nên chọn lọc một số ít hoạt động bổ sung ngoài chương trình chính khóa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, mục tiêu quan trọng là duy trì sự ổn định trong nề nếp học tập, hạn chế thay đổi đột ngột so với năm học trước, từ đó giảm bớt những bức xúc trong dư luận.