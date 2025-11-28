Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York

Hàng triệu người đã xếp hàng dọc theo tuyến đường dài 4 km để chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục thường niên kéo dài hơn 3 giờ, với sự góp mặt của nhiều bóng bay lớn bơm khí heli, xe hoa, các đoàn diễu hành, cùng những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc.

Năm nay, một số bóng bay và xe hoa mới đã lần đầu ra mắt công chúng như các nhân vật Pac-Man, Buzz Lightyear, Mario và cỗ xe hành tây của Shrek. Mỗi bóng bay cao tương đương tòa nhà 2 - 4 tầng, trong đó nhân vật thu hút khán giả nhất là búp bê Labubu cao gần 5m của công ty Pop Mart, cùng với những người bạn yêu tinh nhỏ bé.

Theo công ty Macy's Inc., lễ diễu hành có sự tham gia của hơn 5.000 tình nguyện viên, 34 bóng bay khổng lồ, 28 xe hoa, 33 đội các chú hề và 11 ban nhạc. Chuột Minnie của công ty Walt Disney là bóng bay cao nhất (18m), trong khi người nhện của vũ trụ điện ảnh Marvel là bóng bay dài nhất (gần 25m).Được tổ chức lần đầu vào năm 1924, cuộc diễu hành đón lễ Tạ ơn của Macy's đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của mùa lễ hội tại “xứ sở cờ hoa”. Sự kiện được tổ chức đều đặn hằng năm bất kể điều kiện thời tiết như thế nào, ngoại trừ 3 năm tạm ngừng do Chiến tranh Thế giới thứ hai.

PV
New York diễu hành Lễ Tạ ơn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Nhóm các bạn trẻ GenZ đến từng bản làng của đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng để tìm hiểu, khám phá văn hoá.
Văn hóa Cơ Tu sống động qua bước chân người trẻ
(Ngày Nay) - Giữa lòng Đà Nẵng hiện đại, tiếng cồng chiêng rộn rã, điệu múa dâng trời và hơi thở của những làng nghề truyền thống của đồng bào Cơ Tu vẫn vang vọng trong bước chân nhóm bạn trẻ Gen Z.
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong TOP 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong TOP 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025
(Ngày Nay) - Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong TOP 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.