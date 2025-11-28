Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York

(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.

Hàng triệu người đã xếp hàng dọc theo tuyến đường dài 4 km để chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục thường niên kéo dài hơn 3 giờ, với sự góp mặt của nhiều bóng bay lớn bơm khí heli, xe hoa, các đoàn diễu hành, cùng những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc.

Năm nay, một số bóng bay và xe hoa mới đã lần đầu ra mắt công chúng như các nhân vật Pac-Man, Buzz Lightyear, Mario và cỗ xe hành tây của Shrek. Mỗi bóng bay cao tương đương tòa nhà 2 - 4 tầng, trong đó nhân vật thu hút khán giả nhất là búp bê Labubu cao gần 5m của công ty Pop Mart, cùng với những người bạn yêu tinh nhỏ bé.

Theo công ty Macy's Inc., lễ diễu hành có sự tham gia của hơn 5.000 tình nguyện viên, 34 bóng bay khổng lồ, 28 xe hoa, 33 đội các chú hề và 11 ban nhạc. Chuột Minnie của công ty Walt Disney là bóng bay cao nhất (18m), trong khi người nhện của vũ trụ điện ảnh Marvel là bóng bay dài nhất (gần 25m).Được tổ chức lần đầu vào năm 1924, cuộc diễu hành đón lễ Tạ ơn của Macy's đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của mùa lễ hội tại “xứ sở cờ hoa”. Sự kiện được tổ chức đều đặn hằng năm bất kể điều kiện thời tiết như thế nào, ngoại trừ 3 năm tạm ngừng do Chiến tranh Thế giới thứ hai.