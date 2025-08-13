Sống lại ký ức Quốc dân Đại hội qua không gian trưng bày lịch sử tại vùng đất cách mạng Tân Trào

(Ngày Nay) - Không gian trưng bày “Tân Trào - Nơi khai sinh Tổ quốc, 80 năm khởi nguồn Cách mạng Việt Nam” đưa người xem trở lại không khí hào hùng, nơi tinh thần đoàn kết toàn dân và sức mạnh từ lòng dân hội tụ tại Quốc dân Đại hội Tân Trào.

Ký ức mùa thu lịch sử giữa lòng di sản cách mạng

Ngày 16/8 năm nay đánh dấu tròn 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2025) - sự kiện lịch sử trọng đại, tạo tiền đề mạnh mẽ cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là dịp cả nước cùng hướng về vùng đất cách mạng Tân Trào, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quyết định vận mệnh của dân tộc.

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, tại Flamingo Heritage Onsen & Resort, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, không gian trưng bày “Tân Trào - Nơi khai sinh Tổ quốc, 80 năm khởi nguồn Cách mạng Việt Nam” đang mở cửa đón khách tham quan. Không gian này trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh tư liệu, trong đó có những bức ảnh kể lại câu chuyện về Quốc dân Đại hội Tân Trào - một đại hội được ví như “Hội nghị Diên Hồng” của cách mạng Việt Nam.

Đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội và đình Hồng Thái - nơi đón tiếp các đại biểu về tham dự đại hội từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đã trở thành những địa danh bất tử trong ký ức dân tộc, là “địa chỉ đỏ” trên hành trình về nguồn của bao thế hệ người Việt. Tại không gian trưng bày, công chúng có dịp đứng trước những bức ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh mái đình Tân Trào, mái đình Hồng Thái mộc mạc, giản dị giữa núi rừng cách đây nhiều thập kỷ. Những hình ảnh tư liệu quý giá không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc, mà còn cho thấy công lao bền bỉ, lặng thầm của những người làm công tác bảo tồn, gìn giữ để di tích vẫn vẹn nguyên dáng vẻ cho tới ngày hôm nay.

Bản thảo ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao hay lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh tung bay trong ngày Độc lập tại Lễ đài Vườn hoa Ba Đình - Hà Nội sáng 2/9/1945 cũng là những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc. Chính tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, “Tiến quân ca” đã được lựa chọn là Quốc ca, và Quốc kỳ được quy định là cờ đỏ, sao vàng 5 cánh.

Quốc dân Đại hội đã thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban mặt trận giải phóng tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam. Ngày 2/9/1945 - ngày đất nước được khai sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ đã long trọng ra mắt quốc dân đồng bào.

Mỗi bức ảnh đều chứa đựng câu chuyện về những ngày tháng không thể nào quên. Ghé thăm không gian trưng bày, du khách không chỉ được “ngược dòng” 80 năm lịch sử, mà còn cảm nhận sâu sắc khí thế của một giai đoạn hào hùng. Bà Nguyễn Thị Lan (du khách từ Hà Nội) xúc động nói: “Mỗi bức ảnh ở đây như đưa tôi sống lại những tháng ngày cả dân tộc cùng chung một ý chí. Chuyến đi về Tân Trào dịp này với tôi càng thêm ý nghĩa hơn khi được nhìn lại lịch sử qua những bức ảnh vô cùng quý giá ngay trên chính mảnh đất anh hùng.”

Với thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình và lớn lên giữa nhịp sống hiện tại, không gian trưng bày như một cánh cửa mở ra quá khứ dù gian khổ nhưng đầy sự quyết tâm và khát vọng vươn tới tự do. Nguyễn Trang Anh (sinh viên Học viện Tài Chính) chia sẻ: “Em đã được biết về Quốc dân Đại hội Tân Trào qua sách báo. Nhưng tại không gian này, có rất nhiều bức ảnh tư liệu lần đầu tiên em được nhìn thấy, giúp bản thân hình dung rõ hơn tầm vóc của sự kiện. Em cảm nhận được tinh thần đoàn kết, quyết tâm giành độc lập của ông cha, và thấy mình cần có trách nhiệm hơn với đất nước hôm nay.”

Không gian trưng bày hướng tới một năm kỷ niệm trọng đại

“Tân Trào – nơi khai sinh Tổ quốc, 80 năm khởi nguồn cách mạng Việt Nam” được mở cửa phục vụ công chúng khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những dấu mốc quan trọng gắn liền với vùng đất Tân Trào trong giai đoạn Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp; tái hiện quá trình hoạt động của các cơ quan: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các bộ, ban, ngành Trung ương,…từng trú đóng, lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc từ nơi đây. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1911 đến 1954 - giai đoạn Người ra đi tìm đường cứu nước và quay trở về lãnh đạo cách mạng tại chiến khu Việt Bắc.

Không gian trưng bày là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình do Flamingo Holdings tổ chức với mong muốn tôn vinh giá trị lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Diễn ra tại Flamingo Heritage Onsen & Resort - khu nghỉ dưỡng khoáng nóng giữa lòng di sản cách mạng, sự kiện ý nghĩa này cũng hướng tới quảng bá vùng đất Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến - như một điểm đến hội tụ giữa du lịch lịch sử, nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm văn hóa bản địa.

“Flamingo Heritage Onsen & Resort tự hào khi trở thành một điểm đến tại vùng đất xinh đẹp và giàu truyền thống Tân Trào, Tuyên Quang. Chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa giá trị di sản thông qua từng không gian kiến trúc, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm tại resort. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, nơi đây còn là điểm hẹn của ký ức và cảm xúc, nơi du khách mọi thế hệ có thể tìm về cội nguồn, lắng nghe và cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa theo cách gần gũi và sâu sắc nhất.” - đại diện Flamingo Holdings chia sẻ.