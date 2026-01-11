Hồ Khánh Vân gây ấn tượng với ngón đàn piano “Từ sức khỏe đến di sản"

(Ngày Nay) -Đêm 10/1 tại TPHCM, tài năng piano cổ điển 23 tuổi của Việt Nam Hồ Khánh Vân có buổi biểu diễn “From Wellness to Heritage” (Từ sức khỏe đến di sản) trong khuôn khổ dự án Living Heritage Foundation gắn kết giữa di sản nghệ thuật cùng khoa học chăm sóc sức khỏe để mang đến những lợi ích tối ưu cho sức khỏe thân tâm người Việt Nam trong thời đại mới.
Tài năng piano cổ điển Hồ Khánh Vân biểu diễn trong chương trình “From Wellness to Heritage” (Từ sức khỏe đến di sản) đêm 10/1 tại TPHCM. Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tài năng piano cổ điển Hồ Khánh Vân biểu diễn trong chương trình “From Wellness to Heritage” (Từ sức khỏe đến di sản) đêm 10/1 tại TPHCM. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đây là buổi diễn thứ nhì của Hồ Khánh Vân trong dịp đầu năm mới 2026 tại quê nhà Việt Nam. Trước đó Khánh Vân biểu diễn trong chương trình “60 năm” tại Nhạc viện TPHCM ngày 3/1. Trong buổi biểu diễn “From Wellness to Heritage” với đông đảo người yêu nghệ thuật và dòng nhạc cổ điển tại The Galleria Residence, Hồ Khánh Vân cống hiến cho khán giả những kiệt tác của Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert/Franz Liszt cùng tác phẩm mang phong cách thời đại mới “Becoming Air” – một sáng tác của nghệ sĩ Trần Trọng Tú – người có 35 năm theo đuổi nghệ thuật và đã trình làng nhiều album thể loại New Age tự sáng tác trên các nền tảng âm nhạc quốc tế.

Hồ Khánh Vân gây ấn tượng với ngón đàn piano “Từ sức khỏe đến di sản" ảnh 1

Nghệ sĩ Trần Trọng Tú, diễn giả Lưu Bảo Hương, giảng viên Hồ Khánh Vân (Phó Trưởng Khoa Văn học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng nghệ sĩ Hồ Khánh Vân

Chương trình có sự kết hợp của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực âm nhạc cổ điển, trị liệu âm thanh và phong cách sống đương đại. Những giá trị di sản âm nhạc thế giới được soi rọi dưới góc nhìn của khoa học sức khỏe và sự thấu hiểu thân – tâm - trí. Nghệ sĩ Trần Trọng Tú - người từng tổ chức chuỗi hòa nhạc “Brain Talk” từ năm 2022, cùng bà Lưu Bảo Hương (đại diện dự án Living Heritage Foundation thuộc GG Corporation) - chia sẻ rằng: “Âm nhạc góp phần khơi dậy cảm hứng và trị liệu tinh thần thông qua tác động đến tần số rung động của con người, giúp con người trải nghiệm sự thư thái tuyệt đối thông qua các giác quan tương tự liệu pháp thư họa hay hương thơm…”.

Hồ Khánh Vân gây ấn tượng với ngón đàn piano “Từ sức khỏe đến di sản" ảnh 2

Nghệ sĩ Trần Trọng Tú cùng tác phẩm do anh sáng tác “Becoming Air” mang phong cách thời đại mới

Hồ Khánh Vân (sinh năm 2002 tại TPHCM) là tài năng piano theo học tại Trường đại học Âm nhạc Hamburg (Đức), nơi cô nuôi dưỡng tài năng và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp của mình với nhiều thành tích danh giá cấp quốc tế như giải nhất và giải Nuovo-Imaei tại Cuộc thi Piano quốc tế Mauro Paolo Monopoli (Ý, 2023), giải nhất Cuộc thi Piano quốc gia Hungary (2018), giải nhất Cuộc thi Âm nhạc quốc tế London (2024)…

Hồ Khánh Vân gây ấn tượng với ngón đàn piano “Từ sức khỏe đến di sản" ảnh 3

Diễn giả Lưu Bảo Hương tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ, đại diện nhà tổ chức chương trình GG Corporation, Galaxy Media Group, C. Bechstein VietNam...

Khánh Vân từng tham gia biểu diễn tại nhiều quốc gia châu Âu, hợp tác với những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu, tham gia nhiều liên hoan âm nhạc tầm cỡ. Năm 2023, hãng đĩa Empirica phát hành album nhạc đầu tay của Vân, bao gồm các kiệt tác của Chopin, Mendelssohn, Liszt và Schumann. Cô cũng thường trở về Việt Nam biểu diễn, giảng dạy, chia sẻ với thế hệ trẻ, đồng thời tham gia các dự án âm nhạc chuyên nghiệp.

Hồ Khánh Vân gây ấn tượng với ngón đàn piano “Từ sức khỏe đến di sản" ảnh 4

Nghệ sĩ Hồ Khánh Vân chia sẻ với khách mời về sự gắn kết âm nhạc cổ điển cùng khoa học chăm sóc sức khỏe thân tâm để mang đến những lợi ích cho người Việt trong thời đại mới

Trong buổi biểu diễn “From Wellness to Heritage” hướng tới việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị tinh hoa văn hóa Việt và thế giới, Hồ Khánh Vân thể hiện kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, xử lý sắc thái tinh tế trên cây đàn C. Bechstein danh tiếng. Đồng thời cô còn gây ấn tượng mạnh với ngón đàn piano “trị liệu chữa lành”. Đặc biệt Khánh Vân cũng chính là “người dẫn chuyện” đan xen giữa các phần biểu diễn với những chia sẻ truyền cảm hứng về lối sống tích cực, sự kết nối âm nhạc cổ điển với cuộc sống, những thông điệp chân thật và khát vọng trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp có nhiều hoài bão đóng góp cho quê hương Việt Nam.

