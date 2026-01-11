Chùa Hương xây dựng mùa lễ hội văn minh năm 2026

(Ngày Nay) - Lễ hội truyền thống du lịch chùa Hương năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25 tháng Ba năm Bính Ngọ), với chủ đề “An toàn - thân thiện - chất lượng”, được kỳ vọng góp phần phát triển bền vững cho điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Thông tin về công tác chuẩn bị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, kế hoạch tổ chức lễ hội được xây dựng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm tính trang nghiêm, văn minh, an toàn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của quần thể di tích Hương Sơn. Mục tiêu xuyên suốt là phục vụ tốt nhất nhu cầu văn hóa tâm linh chính đáng của nhân dân, song hành với việc nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Lễ khai hội chùa Hương sẽ diễn ra ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với 4 tuyến tham quan và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Sau phần lễ hội truyền thống, chuỗi hoạt động du lịch văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, thể thao và nghệ thuật tiếp tục được tổ chức nhằm kéo dài mùa du lịch, từng bước hướng tới mục tiêu phát triển du lịch quanh năm.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, thể hiện khát vọng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân bình an, hạnh phúc. Các nghi lễ chính tập trung tại chùa Thiên Trù, động Hương Tích và hệ thống đền, chùa trong quần thể di tích, bảo đảm giữ gìn trật tự, sự tôn nghiêm và không gian linh thiêng của di sản.

Ở phần hội, Ban tổ chức chủ trương tổ chức có chọn lọc các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục, lành mạnh, phù hợp với không gian di tích. Các hoạt động phô trương, mang tính thương mại hóa được hạn chế tối đa, từng bước đưa lễ hội trở về với những giá trị cốt lõi, đúng bản sắc truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mùa lễ hội năm nay là chỉnh trang, sắp xếp lại không gian di tích, gắn với triển khai Đề án đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể Hương Sơn theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Vương Trọng Đạo cho biết, địa phương đã tập trung rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, buôn bán tự phát trong khu vực bảo vệ di tích và vùng phụ cận, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và sự tôn nghiêm của không gian văn hóa tâm linh.

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi các diện tích đất công hết thời hạn sử dụng được triển khai theo đúng quy định pháp luật, gắn với quy hoạch tổng thể quần thể Hương Sơn đang được hoàn thiện. Mục tiêu là từng bước trả lại không gian cảnh quan thông thoáng, linh thiêng cho di tích, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như suối Yến, các bến đò, khu vực chùa Thiên Trù, động Hương Tích và các tuyến đường phục vụ khách tham quan. Quá trình này được thực hiện trên tinh thần hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản và bảo đảm sinh kế chính đáng của người dân địa phương.

Song song với chỉnh trang không gian, Ban tổ chức đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý lễ hội. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ; hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xã hội hóa lắp đặt tại các điểm trọng yếu để giám sát an ninh, trật tự và văn minh lễ hội. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, bến bãi, đặc biệt là trên suối Yến; hoạt động vận chuyển khách bằng đò thuyền được siết chặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.