Quả cầu Vàng 2026: Phép thử quyền lực của mùa giải Hollywood

(Ngày Nay) - Thảm đỏ Hollywood ở đồi Beverly (bang California, Mỹ) đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết trước thềm lễ trao giải Quả cầu Vàng 2026 - sự kiện mở màn cho hành trình hướng tới tượng vàng Oscar vào tháng 3 tới.

Gala trao giải sẽ do Nikki Glaser dẫn dắt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nữ danh hài “cầm trịch” Quả cầu Vàng và cũng là người phụ nữ đầu tiên dẫn chương trình một mình trong lịch sử giải thưởng này. Chương trình bắt đầu lúc 20h00 ngày 11/1 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức 8h00 ngày 12/1 giờ Việt Nam), được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS và phát trực tuyến trên Paramount+. Với phong cách châm biếm sắc sảo, Glaser hứa hẹn mang lại không khí vui nhộn đúng chất “bữa tiệc sôi động nhất Hollywood”.

Tâm điểm của lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 là “One Battle After Another” – tác phẩm hài châm biếm mang đậm màu sắc chính trị do nhà làm phim Paul Thomas Anderson đạo diễn và tài tử Leonardo DiCaprio đóng vai chính. Dẫn đầu với 9 đề cử tại giải năm nay, “One Battle After Another” được giới quan sát coi là ứng cử viên đáng gờm nhất cho tượng vàng Oscar tính đến thời điểm hiện tại.

Bộ phim kể câu chuyện về một nhà cách mạng cánh tả đã luống tuổi buộc phải tái xuất khi con gái rơi vào hiểm nguy – một lát cắt vừa trào lộng, vừa dữ dội, phản chiếu hình ảnh nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Không chỉ DiCaprio, dàn diễn viên gồm Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti cũng đồng loạt góp mặt trong danh sách đề cử các hạng mục về diễn xuất, cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ của bộ phim này.

Theo nhà phê bình kỳ cựu Pete Hammond của chuyên trang điện ảnh Deadline, đây là một “hiện tượng càn quét” hiếm gặp tại Quả cầu Vàng, đặc biệt khi mùa giải năm nay chứng kiến sự cạnh tranh dày đặc các tác phẩm chất lượng.

Một trong những màn so găng được chờ đợi nhất tại giải năm nay là cuộc đối đầu giữa Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet ở hạng mục “Nam diễn viên chính phim hài/ca nhạc”. Nếu DiCaprio là biểu tượng kỳ cựu của Hollywood, thì Chalamet đại diện cho thế hệ ngôi sao mới với vai diễn tay chơi bóng bàn đầy tham vọng trong phim “Marty Supreme”. Bên cạnh đó, Ethan Hawke cũng là cái tên không thể xem nhẹ trong cuộc đua này.

Ở hạng mục nữ diễn viên, Rose Byrne gây chú ý với phim “If I Had Legs I’d Kick You”, trong khi Jessie Buckley được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải “Nữ diễn viên chính phim chính kịch” nhờ màn thể hiện đầy chiều sâu trong “Hamnet”.

Nếu “One Battle After Another” thống trị mảng hài/nhạc kịch, thì “Sinners” – phim kinh dị của Ryan Coogler – lại nổi lên như đối trọng đáng gờm ở hạng mục “Phim chính kịch xuất sắc nhất”. Tác phẩm lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ thập niên 1930, với nội dung pha trộn giữa ma cà rồng, chính trị, vấn đề chủng tộc và âm nhạc blues. Sự táo bạo này khiến “Sinners” vượt hẳn lên so với những cái tên nặng ký khác như “Hamnet”, “Frankenstein” hay “Sentimental Value” – bộ phim gia đình của điện ảnh Na Uy, giành tới 8 đề cử của Quả cầu Vàng 2026.

Không chỉ dừng ở điện ảnh, Quả cầu Vàng 2026 đã mở rộng sang cả lĩnh vực truyền hình và podcast, qua đó phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành giải trí. “The White Lotus” dẫn đầu mảng truyền hình với 6 đề cử, tiếp đó là “Severance và Adolescence”. Hạng mục podcast lần đầu xuất hiện quy tụ những cái tên đình đám như “Call Her Daddy”, “Armchair Expert”, “SmartLess” và “Up First”.

Quả cầu Vàng 2026 cũng sẽ dành sự tôn vinh cho những tượng đài điện ảnh như Helen Mirren với giải Cecil B. DeMille - ghi nhận cống hiến trọn đời của bà cho điện ảnh, trong khi Sarah Jessica Parker được trao giải Carol Burnett vì những đóng góp xuất sắc cho truyền hình.

Dù không trực tiếp quyết định kết quả tượng vàng Oscar, nhưng giải thưởng Quả cầu Vàng vẫn là “phép thử quyền lực” của mùa giải thưởng, nơi chiến thắng có thể tạo cú hích truyền thông, còn thất bại có thể làm lung lay cả một chiến dịch tranh giải.

Những năm gần đây, Quả cầu Vàng đã cải tổ mạnh mẽ về cơ cấu bình chọn, mở rộng hội đồng giám khảo và tăng cường yếu tố đa dạng. Danh sách đề cử năm nay cho thấy rõ xu hướng quốc tế hóa, với sự góp mặt của các tác phẩm đến từ Na Uy, Iran và Brazil – dấu hiệu cho thấy Hollywood đang bước vào một kỷ nguyên cạnh tranh rộng mở và khó đoán hơn bao giờ hết.