Tháo dỡ nhà rường ở lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ ngay sau ngày 3/3

(Ngày Nay) - UBND thành phố Huế vừa ra công văn số 467/UBND-CN về việc giải quyết những nội dung liên quan đến việc lắp dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị, thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới.

Công văn nêu rõ, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực Di tích lăng vua Thiệu Trị (di tích).

Đối với công trình “Nhà Hoàng ốc” (nhà rường) dựng trên nền móng chân tảng phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ: Thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng để phục vụ nhân dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải thực hiện tháo dỡ công trình, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích ngay sau ngày 15 Tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3/3/2026).

Đối với công trình vào lăng vua Thiệu Trị, yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn kèm theo; báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao trình UBND thành phố Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Trong quá trình triển khai các hoạt động tại khu vực 1 di tích và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ 1 của di tích, đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Di sản Văn hóa năm 2024 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

UBND thành phố Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức, triển khai lắp dựng, tháo dỡ các công trình nêu trên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận, góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, các nhà khoa học có liên quan (nếu có) để bảo đảm bảo vệ, giữ gìn yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.

Kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố những cơ quan, đơn vị triển khai công tác tu bổ, tôn tạo, xây dựng công trình phát huy giá trị di tích không theo đúng quy định của pháp luật, không đúng với nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Nhà rường xây dựng phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị (Huế), chưa có trong hồ sơ quy hoạch.

Như đã thông tin ngày 6/1 vừa qua, sau khi khảo sát thực địa, rà soát hồ sơ pháp lý, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế ghi nhận tại khu vực di tích đã phát sinh hai công trình xây dựng mới chưa có trong hồ sơ quy hoạch. Công trình thứ nhất là nhà rường được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ, thuộc khu vực bảo vệ 1 (vùng lõi) của di tích. Công trình có diện tích khoảng 35m2, cao khoảng 6m, kết cấu gồm 16 cột gỗ, hệ thống vì kèo bằng gỗ, mái lợp ngói liệt.

Công trình thứ hai là cổng vào lăng vua Thiệu Trị, được xây dựng tại lối vào di tích, tiếp giáp khu vực bảo vệ 1. Cổng có dạng tam quan, gồm một lối đi chính ở giữa và hai lối phụ hai bên (tả - hữu), nền móng bê tông, kết cấu phía trên bằng gỗ, chiều rộng khoảng 7m, chiều cao trụ biểu lối chính khoảng 4,6m, lối phụ khoảng 3,9m.

PV
