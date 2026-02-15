Internet vệ tinh Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số Vô tuyến điện đã cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp triển khai hợp pháp tại Việt Nam.

Giai đoạn đầu gồm 4 trạm gateway, tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối sẽ triển khai bài bản, có kiểm soát, bảo đảm không gây nhiễu và tuân thủ quy định về tài nguyên tần số.

Như vậy, với dịch này, Internet sẽ không còn bị giới hạn bởi địa hình đồi núi, hải đảo hay những “vùng lõm” hạ tầng truyền thống. Internet đang trở thành một phần trong chiến lược hạ tầng số quốc gia hướng tới kết nối toàn diện, bao trùm và bền vững tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của Starlink tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Thời gian thí điểm sẽ kéo dài tối đa 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do SpaceX thành lập tại Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và kết thúc trước ngày 1/1/2031.